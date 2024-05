Go Ahead Eagles gaat Europa in na vuurwerkgevecht en knotsgekke verlenging

Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. Het duel met FC Utrecht in de finale van de play-offs eindigde na verlenging in 1-2. Na negentig minuten gaf het scorebord door een treffer én een eigen doelpunt van Nick Viergever een 1-1 stand aan. In de verlenging zorgde Joris Kramer voor de beslissing. Het duel werd in de slotfase van de reguliere speeltijd nog gestaakt, omdat supporters vuurwerk naar elkaar gooiden in het stadion. In de verlenging ging het opnieuw mis.

In de vierde speelminuut kon FC Utrecht direct voor veel gevaar zorgen, al leverde de vroege aanvalslust niet direct een treffer op. Zo schoot Jens Toornstra rakelings naast met een geplaatst schot en raakte Can Bozdogan het zijnet.

Nadien liep het tempo enigszins terug, al bleef FC Utrecht de bovenliggende partij. Ook Go Ahead kreeg een handjevol kansen: na ruim een kwartier spelen bracht doelman Vasilios Barkas redding op inzetten van Bobby Adekanye en Philippe Rommens.

Na een half uur spelen werd de score geopend. Ryan Flamingo kopte hard op doel uit een hoekschop van Bozdogan, al kon doelman Jeffrey de Lange in eerste instantie nog redding brengen. Uit de rebound die volgde kopte Viergever van dichtbij raak: 1-0.

Verlenging in de Galgenwaard na ongelukkig eigen doelpunt Nick Viergever ??#utrgae — ESPN NL (@ESPNnl) May 26, 2024

Op slag van het rustsignaal kreeg Sam Lammers een grote kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de spits verzuimde op onverklaarbare wijze af te ronden. Beide teams schoten in de openingsfase van de tweede helft voorzichtig uit de startblokken.

Go Ahead kwam beter in de wedstrijd en kreeg in de 49ste speelminuut via Bas Kuipers een kans op de gelijkmaker; zijn schot smoorde echter in de Utrechtse defensie. Halverwege het tweede bedrijf was Utrecht weer dicht bij een treffer. Na een voorzet van Lammers legde Hidde ter Avest een bekeken kopbal op de lat.

In de slotfase van de wedstrijd nam de spanning extra toe, want de thuisploeg kwam met tien man te staan. Oscar Fraulo maakte een harde overtreding en kreeg een directe rode kaart van arbiter Allard Lindhout. In de blessuretijd werd de wedstrijd nog tijdelijk gestaakt vanwege een vuurwerkgevecht tussen een thuisvak en het bezoekersvak.

De pauze leek Go Ahead vleugels te geven, want binnen een minuut na de hervatting kwamen de bezoekers op 1-1. Een voorzet van Adekanye werd door Viergever in eigen doel gewerkt. In de verlenging werden aan weerszijden mogelijkheden gecreëerd, maar onder meer door uitstekend keeperswerk werd de beslissende treffer niet gemaakt.

Lammers dacht in de tweede helft van de verlenging overigens nog wel de 2-1 te maken; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk bleef de treffer die aan de overzijde viel wél staan. In de 117de minuut bezorgde Kramer Go Ahead op aangeven van Rommens de 1-2 overwinning. In de voorlaatste minuut van de verlenging gooiden fans opnieuw voorwerpen op het veld, waardoor het duel wederom enkele minuten stil kwam te liggen.

