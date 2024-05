Mats Hummels kan bij liefst drie Europese topclubs tekenen in de zomer

De toekomst van Mats Hummels ligt volledig open. De Duitse centrumverdediger beschikt over een aflopend contract bij Borussia Dortmund en het is nog allerminst zeker of hij dit gaat verlengen, al staat BVB daar naar verluidt wel voor open. Volgens BILD zou Hummels daarnaast kunnen rekenen op interesse van twee Italiaanse topclubs.

AC Milan en Juventus zouden namelijk hun pijlen hebben gericht op de 35-jarige mandekker. Beide Serie A-teams zien in Hummels, ondanks zijn leeftijd, een welkome versterking.

Het is echter nog maar de vraag hoe concreet de interesse van Milan en Juve is. Beide ploegen gaan na dit seizoen door met een andere trainer en deze zal gekend willen worden in de transferplannen. Vooralsnog hebben de twee Italiaanse teams geen nieuwe oefenmeesters aangekondigd.

Een overstap naar Italië is voor de verdediger gunstig, aangezien Milaan en Turijn voor Hummels relatief dicht bij huis zijn. Hij woont namelijk in München, in het zuiden van Duitsland. Vanaf daar is Milaan of Turijn amper verder dan Dortmund.

Een langer verblijf van Hummels bij die Borussen is ook nog een van de mogelijkheden. Pas na de Champions League-finale zullen de Duitser en zijn werkgever over de toekomst praten.

In de eindstrijd van het miljardenbal neemt Dortmund het op tegen Real Madrid. De finale vindt plaats op 1 juni en wordt afgewerkt op Wembley.

Hummels is bezig aan zijn tweede periode in het Signal Iduna Park. Tussendoor was hij drie seizoen actief bij Bayern München.

