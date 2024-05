Zinderend slot en afgekeurde goal bezorgen Club Brugge negentiende landstitel

Club Brugge is zondagavond op spectaculaire wijze voor de negentiende keer kampioen van België geworden. De ploeg van Nicky Hagen had aan een punt genoeg in de derby tegen Cercle en leek lange tijd op weg naar een 0-0 gelijkspel, maar door een late goal van de bezoekers leefde Club enige tijd in een nachtmerrie. Het doelpunt werd na een lange VAR-check echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor de stand ongewijzigd bleef en Blauw-Zwart er met de titel vandoor ging. Door het gelijkspel van Club waren de resultaten op de andere velden namelijk niet meer beslissend.

Club Brugge - Cercle Brugge 0-0

Club ging de laatste speelronde in met de wetenschap dat het genoeg had aan een punt in het thuisduel met Cercle. Indien de derby niet verloren ging, zoude titel in de wacht slepen.

Na een dik kwartier had Club een reuzestap kunnen zetten op weg naar de titel. Ferran Jutglà kon van dichtbij scoren, maar Christiaan Ravych wist knap in te grijpen. Vlak voor tijd werd het spannend, zeker toen Cercle dacht te scoren. Linksback Leonardo Lopes dacht de uitploeg op voorsprong te zetten, maar na een ellenlange VAR-check werd wegens buitenspel een streep door de goal gezet.

Club speelde absoluut geen sterke pot en de beste kansen waren na rust voor Cercle. Desalniettemin ging Blauw-Zwart er met de landstitel vandoor, daar aan de 0-0 tussenstand niks meer veranderde.

Union Saint-Gillis - KRC Genk 2-0

Union begon de dag als nummer twee en wist dat het alleen de titel kon pakken indien Club verloor van Cercle. Daarnaast zou Union dan zelf het thuisduel met Genk winnend moeten afsluiten.

In de eerste helft deed de ploeg uit Brussel wat het moest doen om de hoop op het kampioenschap in leven te houden. Charles Vanhoutte krulde van binnen het strafschopgebied heerlijk in de verre onderhoek: 1-0. In de slotfase van het tweede bedrijf werd het duel in het slot gegooid. Genk-verdediger Zakaria El Ouahdi maakte hands in de eigen zestien en moest met rood van het veld. De bijbehorende strafschop werd benut door Gustaf Nilsson: 2-0. De overwinning bleek echter niet genoeg voor de titel en dus moest Union het doen met de tweede plek.

Royal Antwerp - Anderlecht 3-1

Anderlecht was voorafgaand aan de zondagse speelronde afhankelijk van zowel Club als Union. De ploeg uit Brugge moest verliezen, terwijl Union maximaal gelijk mocht spelen. Alleen dan kon Anderlecht nog kampioen worden.

Zelf begon Paarswit prima aan de speelronde. Op aangeven van Kasper Dolberg maakte Anders Dreyer op slag van rust de openingstreffer: 0-1. Het kleine beetje hoop dat Anderlecht nog had, werd na een dik uur aan gort geschoten. Eliot Matazo zette namens Antwerp de 1-1 op het bord en daarmee gooide de ploeg van Mark van Bommel nadrukkelijk roet in het eten.

Via late doelpunten van Mahamadou Doumbia en Michel Ange Balikwisha ging Antwerp er zelfs met de drie punten vandoor, waardoor Van Bommel met een overwinning afscheid nam. Voor Anderlecht had de verliespartij geen grote gevolgen, daar de club alsnog derde eindigde.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties