Galatasaray kroont zich mede dankzij beauty van Icardi tot kampioen van Turkije

Galatasaray heeft zich voor de 24ste keer in de historie gekroond tot kampioen van Turkije. Mede dankzij een wonderschone hakbal van Mauro Icardi, die tweemaal scoorde, won Galatasaray met 1-3 van Konyaspor. Fenerbahçe, dat moest winnen én hopen op nederlaag van Galatasaray, moet het stellen met de tweede plaats.

Konyaspor - Galatasaray 1-3

Galatasaray kreeg al vroeg in de wedstrijd een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Abdulkerim Bardakci kopte op aangeven van Dries Mertens van dichtbij tegen de paal, waarna ook de rebound van Davinson Sánchez niets opleverde. Kerem Aktürkoglu kwam eveneens dichtbij, maar zijn kopbal richting de korte hoek kon worden gekeerd.

Na een half uur spelen was het alsnog raak voor Galatasaray. De eerste voorzet van Derrick Köhn mislukte nog, maar de tweede belandde precies achter de verdediging van Konyaspor. Daar dook Icardi op en met een rake kopbal in de verre hoek opende de Argentijnse topschutter de score: 0-1.

Konyaspor moest na rust aanzetten, omdat de ploeg door tussenstanden op de andere velden op een virtuele degradatieplaats stond. Vijf minuten na de onderbreking werd het echter 0-2. Baris Alper Yilmaz gaf mee aan Lucas Torreira, die de bal voor het doel slingerde en zag dat Icardi er met een magistrale hakbal 0-2 van maakte.

Een paar minuten later was de titelstrijd beslist. Mertens legde terug op Berkan Kutlu, wiens schot in de rechteronderhoek verdween: 0-3. Galatasaray zou de nul niet houden, want het prima schot van invaller Louka Prip verdween in de korte hoek: 1-3.

Gelukkig voor Konyaspor wist Trabzonspor toch nog te winnen van Ankaragücü, waardoor laatstgenoemde club degradeert en Konyaspor voor de Süper Lig behouden blijft.

Fenerbahçe - Istanbulspor 6-0

Fenerbahçe wist al snel afstand te nemen van zijn stadgenoot. Na acht minuten spelen benutte Edin Dzeko een strafschop, die werd toegekend na een handsbal. Na een kwartier spelen verdubbelde Sebastian Szymanski de voorsprong. De ex-Feyenoorder kreeg de bal na een pass over de linkerkant via de nodige aanrakingen voor zijn voeten en roste de bal overtuigend en hoog in het doel: 2-0.

Vlak nadat een treffer van Fener werd afgekeurd wegens buitenspel, viel de derde treffer van de avond alsnog. Net als Szymanski eerder stond Tadic op de goede plaats om optimaal te kunnen profiteren van een afvallende bal. Tadic koos voor een laag schoot in de rechteronderhoek: 3-0.

Ook na rust had Fenerbahçe geen kind aan Istanbulspor, dat een vierde treffer moest slikken. Tadic hield de bal uitstekend bij zich en gaf op precies het juiste moment mee aan Bright Osayi-Samuel, die de korte hoek vond: 4-0.

Serdar Dursun maakte er 5-0 van na miscommunicatie in de verdediging van Istanbulspor, dat ook de 6-0 moest slikken van Joshua King. De Noor schoot binnen uit een rebound. Genoeg voor het kampioenschap was het niet voor Fenerbahçe.

Kasimpasa - Besiktas 2-1

Besiktas, dat de Turkse beker onlangs wist te winnen, kwam al in de vierde minuut op achterstand tegen Kasimpasa. Mamadou Fall counterde en legde breed op Nuno Da Costa, die simpel binnentikte: 1-0.

Na een uur spelen maakte Yasin Özcan er zelfs 2-0 van met een onhoudbaar schot. Semih Kiliçsoy tekende vlak voor tijd nog wel voor de 2-1 na een fraaie solo in de zestien. Besiktas eindigt het seizoen als zesde.

