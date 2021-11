Barcelona geeft 0-3 voorsprong weg en ziet drie man uitvallen

Zaterdag, 6 november 2021 om 18:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:18

Barcelona heeft zaterdag, twee dagen voor de presentatie van Xavi als nieuwe trainer, een zeker lijkende overwinning in LaLiga weggegeven. Na twee nederlagen en een puntendeling in de laatste drie competitieduels kwam het team van interim-trainer Sergi Barjuán niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Celta de Vigo, dat in de rust tegen een 0-3 achterstand (!) aankeek. Een andere domper voor Barcelona was het uitvallen van liefst drie spelers met blessureleed. De grootste zorgen zijn omtrent Ansu Fati, die vlak voor de pauze moest afhaken.

De eerste helft van Barcelona in Balaidos leek perfect af te lopen, maar op slag van rust kreeg de ploeg van Sergi onverwachts met een flinke domper te maken. Fati, die bijna een jaar aan de kant stond met blessureleed, greep naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen door Alejandro Baldé. De Catalanen hadden de wedstrijd op dat moment al min of meer beslist, maar het uitvallen van de tiener was een flinke streep door de rekening.

Al na vijf minuten had Fati wederom zijn meerwaarde getoond door de bal fraai in de verre hoek te mikken en daarmee zijn vierde treffer van het seizoen te maken: 0-1. Daar had hij slechts acht duels voor nodig. Nog geen kwartier later was de beurt aan Sergio Busquets, die de bal eveneens buiten het bereik van doelman Matías Dituro plaatste. Memphis Depay, die net als Frenkie de Jong in de basis stond, maakte na 34 minuten de 0-3: hij kopte bij de eerste paal een voorzet van Jordi Alba binnen.

Ondanks de comfortabele voorsprong slaagde Barcelona erin om de wedstrijd na rust volledig weg te geven. Een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Thiago Galhardo was een voorbode van de 1-3 van Iago Aspas, die een minuut later profiteerde van een misstap van Marc-André ter Stegen. De doelman liet een schot vanaf de linkerkant glippen, waarna de routinier de bal in het doel van los Azulgrana knalde.

Ook Nico González kon het duel na 57 minuten spelen niet vervolgen en daarmee was hij na zijn wissel voor Riqui Puig de derde speler van Barcelona, daar Eric García zich in de rust met kuitklachten al had moeten laten vervangen door Ronald Araujo. Celta zocht nadrukkelijk naar een tweede treffer, zag een doelpunt van Aspas wegens hands worden afgekeurd en kwam uiteindelijk in minuut 74 tot 2-3. Nolito was Clément Lenglet te slim af na een uitstekende pass van Franco Cervi en bracht de spanning terug.

Daar leek het bij te blijven, daar Celta moegestreden was en Barcelona met succes van de eigen speelhelft afkwam. De lat stond enkele minuten voor tijd een doelpunt van Frenkie de Jong in de weg. Het was uiteindelijk Aspas die diep in de extra tijd scoorde: 3-3. Luuk de Jong kwam niet van de bank af. Barcelona blijft voorlopig negende in LaLIga en wacht na de interlandperiode een thuiswedstrijd: de stadsderby tegen Espanyol, dat evenveel punten heeft: zeventien. De stadsgenoot speelde wel een wedstrijd meer.