Derksen: ‘Niemand in de voetballerij zal ooit nog een beroep op hem doen’

Vrijdag, 5 november 2021 om 23:01 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen vindt het onverstandig van Wesley Sneijder om te stoppen met de trainersopleiding. De analist van Veronica Inside denkt zelfs dat de recordinternational van Oranje daardoor niet snel meer aan de bak komt in de voetballerij. "Wie zit er nou te wachten op Wesley Sneijder?", aldus Derksen maandagavond.

Sneijder maakte woensdagavond tijdens de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3) op RTL 7 bekend niet door te gaan met de trainerscursus. Als hoofdreden gaf de 37-jarige geboren Utrechter tegen presentator Humberto Tan aan ‘niet op een lijn met de KNVB’ te liggen. "Ik zie mezelf veel meer als manager dan als een echte veldtrainer", zei Sneijder. "Mijn wens was eigenlijk dat ik een stukje maatwerk kon krijgen. Maar dat paste niet in het beeld van de KNVB."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen is kritisch op de houding van Sneijder. "Toen hij afgelopen zomer bij ons bij De Oranjezomer was, toen vond ik hem al heel makkelijk praten over die cursus", stelt de analist. "Ik begrijp best: dat soort topvoetballers wordt plots met docenten geconfronteerd die nooit zo een bal hebben kunnen raken, dus die nemen die docenten niet zo serieus. Maar hij had het arrogante toontje, van: hij wilde weleens kijken op de cursus, en hij ging niet bij een gewoon cluppie instappen. Met andere woorden: hij wilde meteen een Europese topclub hebben. Toen dacht ik al: nou jongen, dan krijg jij geen club."

"En nu, na drie cursusdagen, is hij ermee gekapt, want hij vindt zich meer manager...", verzucht Derksen. "Maar die jongen is gevuld, en die is 35 of zo (37, red.), en die heeft nog nooit leiding gegeven aan een bedrijf, laat staan dat hij goed mensen kan coachen. En hij vindt het allemaal zo makkelijk, maar ik vind het heel onverstandig wat hij doet. Want hij heeft er nu voor gezorgd dat niemand in de voetballerij ooit een beroep op hem zal doen. Welke club zit nou te wachten op Wesley Sneijder, die gestopt is na drie weken, terwijl die topvoetballers echt door die cursus heen worden geloodst. Die moeten gewoon even meelopen."

Derksen ziet ook niet snel een andere rol voor Sneijder weggelegd. "Als je geen diploma hebt, dan kun je helemaal nergens terecht. Kijk, directeur voor een voetbalclub, daar is hij totaal ongeschikt voor. Dan moet je tegenwoordig echt wat kunnen, als je directeur van een voetbalclub wil zijn. Dan moet je echt veelzijdig zijn, en van heel veel dingen weten."

Tafelgenoot Valentijn Driessen vindt dat Sneijder 'een heel slecht signaal' afgeeft. "Onvoorbereid naar die cursus gaan, anders weet je wat je te wachten staat", aldus Driessen. "Dan moet je een jaar je oogkleppen op doen, en door die zure appel heen bijten. Maar je hebt Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Edgar Davids... zelfs Phillip Cocu, Frank de Boer en Giovanni van Bronckhorst komen niet aan bak. En dan denkt Sneijder... Ik denk trouwens dat er sowieso geen grote trainer aan hem verloren zal gaan."