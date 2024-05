Derksen ziet Sneijder grote fout begaan: ‘Hierdoor neemt Ajax hem niet’

Johan Derksen heeft zo zijn bedenkingen bij de manier van doen van Wesley Sneijder. Volgens De Snor moet de oud-international van Oranje zich volledig focussen op een functie in de voetbalwereld, en niet te veel bezig zijn met onder meer het opnemen van EK-liedjes.

"Wesley Sneijder heeft het heel verkeerd aangepakt", stak Derksen dinsdagavond van wal in Vandaag Inside. "Hij wilde een serieuze functie in de voetballerij en sprak met FC Den Bosch. Om technisch directeur te worden."

"En hij heeft ontzettend zitten lonken naar Ajax. Maar Ajax had daar geen zin in, omdat Wesley altijd die huishouding van vrienden om zich heen heeft. Je haalt een hele groep in huis", verwijst Derksen naar de entourage rondom de voormalig middenvelder van de Amsterdammers.

"Die jongen is een beetje gefrustreerd. Maar dan moet hij één ding niet doen: met een bevriende volkszanger een plaatje maken." Sneijder dook samen met zanger Wesly Bronkhorst de studio in om het EK-nummer 'Ik ben net als jij' op te nemen.

In Veronica Offside van maandag bracht Sneijder het nummer kort ten gehore, tot afgrijzen van Derksen. "Dit is niet de man die het beursgenoteerde Ajax zoekt. Dit werkt tegen hem. Barry Hughes had een gouden trainerscarrière gehad als hij niet die rare liedjes was gaan zingen. Dan was hij bij PSV terechtgekomen, ofzo."

"Maar op een gegeven moment word je dan niet meer serieus genomen in de voetballerij." Presentator Wilfred Genee wierp op dat Sneijder toch weer samen met de KNVB gaat kijken naar een op maat gemaakt traject. Het is de bedoeling dat hij bij een club gaat meelopen.

"De eerste keer heeft hij het veertien dagen volgehouden", blijft Derksen sceptisch. "En ik ben benieuwd of hij het doorzettingsvermogen heeft om die cursus te halen. Het is hartstikke zonde, maar hij is ook zo makkelijk. Die cursus staat hem niet aan en dan stopt hij ermee. En dan een cursus management, alsof je binnen drie maanden een volwaardige manager bent."

