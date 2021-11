Cristiano Ronaldo redt United opnieuw met schitterende volley

Dinsdag, 2 november 2021 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:05

Cristiano Ronaldo heeft zich dinsdagavond opnieuw laten gelden bij Manchester United. De Engelsen leken lange tijd af te stevenen op een gelijkspel tegen Atalanta, totdat de Portugese superster met zijn tweede van de avond een nederlaag voorkwam in de slotfase: 2-2. Het was voor de aanvaller zijn 125ste en 126ste goal (303 wedstrijden) voor United in alle competities, waarmee hij manager Ole Gunnar Solskjaer (126 goals in 366 wedstrijden) voorbij ging. Arnaut Danjuma hielp Villarreal met een treffer aan een zege op Young Boys: 2-0. United en Villarreal gaan met zeven punten aan kop in Groep F, Atalanta volgt op de derde plek met vijf punten.

Atalanta - Manchester United 2-2

Het was van de eerste tot de laatste minuut smullen geblazen bij het duel tussen Atalanta en Manchester United. Nadat de bezoekers na vijf minuten de paal raakten na een gekraakt schot van Scott McTominay, was Josip Ilicic na een kwartier spelen wel trefzeker namens Atalanta. De aanvaller werd bediend door Duván Zapata en schoot recht door het midden, maar profiteerde van een enorme misser van David de Gea: 1-0. Atalanta kreeg in het restant van de eerste helft kansen om de score verder uit te bouwen, maar Zapata schoot eerst hoog en wild over en zag vervolgens een doelpoging geblokt worden door Eric Bertrand Bailly, die zich met zijn lichaam in de baan van het schot gooide.

Op slag van rust kwam United langszij. Na een mooie aanval legde Bruno Fernandes de bal met een weergaloos hakje klaar voor Ronaldo, voor wie het een koud kunstje was om af te ronden: 1-1. Ook in de tweede helft kon het duel alle kanten op, waarbij de thuisploeg zich het meest gelukkig dacht te prijzen. Nadat Teun Koopmeiners eerst nog een schot van afstand geblokt zag worden, was Zapata wel trefzeker. De aanvalsleider kon alleen op De Gea af nadat Harry Maguire mistastte en vond de korte hoek: 1-1. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR was de tweede voorsprong een feit. Diezelfde Zapata kreeg in de slotfase de mogelijkheid om het duel in het slot te gooien, maar moest toezien hoe Ronaldo een cruciaal punt redde voor United door raak te volleren van zo'n twintig meter.

? ?????????????????? ???????????????????? ? Hij deed het in de blessuretijd van de eerste helft en nu ook voor het sluiten van de markt: United op 2-2 in Bergamo ??#ZiggoSport #UCL #ATAMUN pic.twitter.com/8SkMEp8ZrF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

Villarreal - Young Boys 2-0

Het Champions League-treffen met Young Boys zou zomaar het laatst kunstje van Unai Emery kunnen zijn in dienst van de Spaanse club. De oefenmeester wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Newcastle United, waar hij Steve Bruce moet opvolgen. Se succescoach begon met Arnaut Danjuma in de basis en zag hoe zijn ploeg het moeilijk had in de beginfase. Christian Fassnacht noteerde na een klein half uur spelen de eerste mogelijkheid van het duel, maar de poging van de middenvelder ging rakelings langs de linkerpaal. Ook Alfonso Pedraza was ongelukkig in de afronding en zag zijn inzet niet tot doelpunt gepromoveerd worden.

Niet veel later was het wel raak voor de thuisploeg. Na een indirecte corner was Étienne Capoue het meest attent op een rebound om van dichtbij de 1-0 binnen te tikken. De Zwitsers dachten in het tweede bedrijf langszij te komen via Christian Fassnacht, die eveneens trefzeker was uit een rebound. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük stak daar echter een stokje voor en keurde de treffer na tussenkomst van de VAR af. De momenten van opwinding waren bijzonder spaarzaam in het Estadio de la Cerámica, waarbij het mooiste moment bewaard werd voor het einde. Na goed doorzetten van Capoue kon Danjuma afronden in de korte hoek met de punt van de schoen: 2-0.