‘Christian Eriksen is het meest overtuigd van terugkeer naar Ajax’

Dinsdag, 2 november 2021 om 14:35 • Laatste update: 14:47

Christian Eriksen heeft wel oren naar een terugkeer naar Ajax, zo weet de Corriere dello Sport te melden. Volgens de Italiaanse krant ligt het voor de hand dat de Deense middenvelder in januari of de maanden daarna zal gaan vertrekken bij Internazionale. Een overstap van Eriksen naar Ajax wordt bestempeld als de optie waarvan hij het meest overtuigd is’.

Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het duel tussen Denemarken en Finland (0-1). Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt. In de Serie A is het echter verboden om met een defibrillator te spelen, waardoor Inter bereid is mee te werken aan een vertrek naar een competitie waar dit wel is toegestaan. Nederland is een van die landen, daar bijvoorbeeld ook Daley Blind met een defibrillator voetbalt.

De Corriere dello Sport schrijft dat Inter bereid is om Eriksen in januari met een ‘fors verlies’ te laten gaan. I Nerazzurri telden in januari 2020 27 miljoen euro om de nu 29-jarige Eriksen over te nemen van Tottenham Hotspur. Nu zou hij transfervrij kunnen vertrekken. Mocht dit in de winterse transferwindow niet lukken, zou Inter bereid zijn om zijn nog tot medio 2024 lopende contract te ontbinden. Op die manier kan Eriksen na de transferwindow in alle rust op zoek naar een nieuwe club.

Er viel vorige week in het jaarverslag van Inter al te lezen dat de club bereid was mee te werken aan een vertrek van Eriksen. “Elke speler heeft een boekwaarde. En aangezien Christian contractspeler van de club is, heeft hij technisch gezien nog steeds een boekwaarde”, zo reageerde Eriksens zaakwaarnemer Martin Schoots daarop tegenover Goal. “Dat is alles wat het zegt, het is een boekhoudkundige kwestie en het heeft niet zozeer met Christian zelf te maken. Met Christian gaat het goed. Hij brengt veel quality time door met zijn gezin. Hij steekt in goede vorm. Als er meer nieuws is, wordt dat gecommuniceerd.”

Inter zal normaal gezien een fors verlies noteren, maar de Corriere dello Sport benadrukt dat tegelijkertijd zijn jaarsalaris van 7,5 miljoen euro bespaard kan worden. De verstandhouding tussen Eriksen en Inter uitstekend en beide partijen hebben geen haast om tot een oplossing te komen. Op dit moment zou Eriksen zelf het meest gecharmeerd zijn van een overstap naar Ajax, de club waar hij tussen 2009 en 2013 speelde voordat hij de overstap naar Tottenham maakte.