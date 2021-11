Mike Verweij raadt terugkeer af: ‘Dat zou echt heel dom zijn van Ajax’

Ajax doet er geen goed aan om Christian Eriksen terug te halen als speler, zo benadrukt Mike Verweij. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wijst de journalist er maandag op dat de Amsterdamse club daarmee zijn eigen glazen zou ingooien. Eriksen mag dit seizoen niet meer in Italië voetballen vanwege zijn defibrillator na de hartstilstand die de middenvelder annex Deens international afgelopen zomer tijdens het EK kreeg. Internazionale wil dan ook in januari, of eerder, meewerken aan een vertrek van de ex-speler van Ajax.

“Het zou in principe geweldig zijn. Ik denk dat iedereen het Christian ook zou gunnen. Iedereen vindt het een goede speler. Het zou strategisch echter een misser van Ajax zijn als ze hem zouden aantrekken”, benadrukt Verweij. “Dat kan Ajax tientallen miljoenen gaan kosten.” Hij wijst erop dat de Amsterdamse club nog verwikkeld zit in een arbitragezaak rondom Abdelhak Nouri. “Een van de punten die Ajax zelf betoogt, is dat zelfs als Nouri goed behandeld zou zijn op het veld, hij nooit meer in de Champions League zou kunnen spelen. Dat hij nooit meer zijn oude niveau zou kunnen halen.”

Nouri zakte medio 2018 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar en liep zwaar en blijvend hersenletsel op. Ajax erkende een jaar later dat de behandeling op het veld niet adequaat was. De familie van Nouri spande vervolgens bij de KNVB een arbitragezaak aan tegen Ajax, nadat de partijen het onderling niet eens werden over de schadevergoeding die de club moet betalen.

“Als je dan een speler aantrekt, die wel goed behandeld is op het veld door alle leden van medische staf, en dan in de Champions League laat spelen, dan beuk je gewoon de bodem onder je eigen rechtszaak vandaan. Dat zou echt heel dom zijn.” Valentijn Driessen vraagt zich ook af of Eriksen überhaupt zelf weer op het hoogste niveau moet willen spelen. “Als je als club een gebaar wil maken, bied hem dan aan om na zijn loopbaan trainer te worden bij de club. Maar ik zou hem niet meer binnenhalen als speler. Je hebt genoeg goede middenvelders.”

“Wat dat betreft is Eriksen helemaal niet nodig. Je weet ook niet waar-ie staat. Hij heeft een aantal maanden niet gespeeld en het gaat wel even duren voordat-ie terug is. Het is allemaal wel leuk en sentimenteel, maar ik denk niet dat het verstandig is”, benadrukte de chef voetbal van het dagblad. Verweij: “De familie wil geld voor alle miljoenen die Nouri nog had kunnen verdienen als hij niet fout was behandeld op het veld. Ajax zegt echter dat Nouri nooit meer zijn topniveau zou hebben gehaald. Als Eriksen bewijst dat hij nog wel zijn topniveau kan halen, dan staat Ajax kansloos in zijn eigen rechtszaak.”

Het contract van Nouri liep vorig jaar zomer af en Ajax heeft die verbintenis gerespecteerd. Een overeenkomst voor een schadevergoeding voor de middenvelder werd in de tussentijd echter niet gevonden. Khalid Kasem, advocaat en vertrouwenspersoon van de familie Nouri, is van mening dat Nouri minstens zo talentvol was als zijn ex-ploeggenoten Frenkie de Jong en Donny van de Beek, en dat dit mee moet worden gewogen in de schadevergoeding.

Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het duel tussen Denemarken en Finland (0-1). Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt. In bijvoorbeeld Nederland is het wel toegestaan om met een defibrillator te spelen. Bij Ajax doet Daley Blind dat momenteel.