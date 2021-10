Confrontatie tussen fans op tribune bij Heracles - Ajax: ‘Provocerend gedrag’

Zondag, 31 oktober 2021 om 07:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:54

Supporters van Heracles Almelo en Ajax zijn zaterdagavond met elkaar een confrontatie aangegaan bij de wedstrijd op Erve Asito in Almelo. De club uit Almelo laat via de officiële kanalen weten een onderzoek te starten naar wat er is gebeurd tijdens de wedstrijd, die in 0-0 eindigde, en ook naar de schermutselingen na afloop.

Heracles benadrukt de gebeurtenissen ‘ten zeerste te betreuren’. “Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajax-supporters, die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop. Daarbij is opgetreden door stewards en politie.”

“Heracles Almelo betreurt de gebeurtenissen ten zeerste. Inmiddels is een onderzoek gestart naar wat er heeft plaatsgevonden in het stadion en daarbuiten, waar na afloop van het duel nog enkele schermutselingen plaatsvonden.” Een week geleden kwamen enkele fans van Heracles ook in het nieuws toen na de onderlinge wedstrijd de confrontatie met fans van PEC Zwolle werd gezocht op de N35 bij Heino.

De politie rukte na een melding van een vechtpartij met veel eenheden uit om de confrontatiezoekers te zoeken die uiteindelijk de benen namen. De eerste agenten die ter plekke kwamen, zagen 30 tot 35 mensen met elkaar op de vuist gaan. Zeven van hen werden staande gehouden. Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg bijeen om de recente reeks van incidenten te bespreken.

Recent vonden er immers ook ongeregeldheden plaats na afloop van de derby tussen NEC en Vitesse, voorafgaand aan en tijdens het Conference League-duel tussen Feyenoord en 1. FC Union Berlin en tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade. Die wedstrijd werd zelfs gestaakt. Zes agenten raakten gewond. Eerder op zaterdag werd een ander Keuken Kampioen Divisie-duel, Excelsior - FC Eindhoven, kortstondig stilgelegd vanwege wangedrag van supporters. Supporters gooiden met bekers bier richting spelers en er klonken kwetsende spreekkoren.