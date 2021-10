Zakaria Labyad verhoord als verdachte na geweldsincident met aannemer

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 17:04 • Laatste update: 17:26

Politie en justitie onderzoeken een geweldincident tussen een aannemer, Zakaria Labyad en diens familie, zo meldt De Telegraaf. Een stukadoorsbedrijf uit Haarlemmermeer en de middenvelder van Ajax beschuldigen elkaar over en weer van geweldsincidenten. De recherche zou Labyad - die dit seizoen pas veertien minuten voor Ajax speelde - inmiddels hebben verhoord als verdachte.

Het incident zou zich hebben afgespeeld op 5 juli 2020, toen een al langer sluimerend conflict escaleerde. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemer bij de villa van Labyad in het Gooi. De aannemer, die door De Telegraaf H.Z. wordt genoemd, meldde zich bij de villa van Labyad voor een gesprek hoe het nog te incasseren geld voldaan zou worden. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld toen de aannemer op ramen en deuren begon te bonken.

Volgens de aannemer zouden er vervolgens familieleden van Labyad bij de villa zijn verschenen, waarna er klappen vielen en gedreigd zou zijn met een vuurwapen. De politie die ter plaatse kwam, verrichte geen arrestaties en zowel de aannemer als Labyad deed uiteindelijk aangifte. De aannemer heeft tevens een deurwaarder in de hand genomen om het in zijn ogen nog verschuldigde bedrag van Labyad te krijgen. Daarop zijn de beelden van de beveiligingscamera's bij het huis van Labyad gevorderd, nadat de Ajax-middenvelder die aanvankelijk weigerde af te staan. Een onafhankelijke bewaarder raakte die beelden aanvankelijk kwijt, maar ze zijn inmiddels toch weer opgedoken.

Mariëlle van Essen, advocaat van Labyad, zegt het te betreuren dat de aannemer de media opzoekt voor ‘een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak’. “De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt”, zegt Van Essen in De Telegraaf. Karim Aachboun, juridisch adviseur van de aannemer, zegt dat er aangifte gedaan is tegen Labyad en zijn vader wegens ‘onder meer zware mishandeling’. “Ik zal op korte termijn hierover ook contact gaan leggen met Ajax.” De kwestie is bij Ajax bekend, maar de club wil er verder niet op reageren.