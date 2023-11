Ron Jans praat met Labyad over winst van Wilders: ‘Ik heb zoveel spijt’

Vrijdag, 24 november 2023 om 18:12 • Bart DHanis • Laatste update: 18:25

Ron Jans heeft spijt dat hij woensdag niet naar de stembus is gegaan, zo heeft de trainer van FC Utrecht laten weten in een interview met het Algemeen Dagblad. Zijn stempas lag nog in zijn oorspronkelijke woning in Tynaarlo en een machtiging kwam te laat door.

“Ik voel me verschrikkelijk schuldig", begint de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle, sc Heerenveen en FC Twente in het interview. “Hoe de PVV tegen Europa en het klimaat aankijkt en hoe ze omgaan met mensen met een migratieachtergrond, dat vind ik zo haatdragend. Zo wil ik niet in het leven staan.”

De PVV van Geert Wilders behaalde in de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag maar liefst 37 zetels en werd met afstand de grootste partij van Nederland. “Als een partij 37 zetels haalt, dan zal die partij dat wel verdiend hebben. Ik maak me geen zorgen. Dat zou ik pas doen als je in Nederland niet meer mag zeggen wat je denkt.”

Jans zegt ook met bijvoorbeeld Zakaria Labyad te hebben gesproken over de uitslag van de verkiezingen. De in Zwolle geboren oefenmeester heeft zijn aanvallende middenvelder duidelijk gemaakt dat hij erbij hoort. “Ik wil niet denken in termen als ‘zij’ en ‘ons’. Bij FC Utrecht hoort iedereen erbij.”

Utrecht neemt het zondagmiddag om 16:45 uur op tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Jans staat momenteel vijftiende en heeft de drie punten hard nodig. De laatste drie Eredivisieduels werden gelijkgespeeld door de Domstedelingen.

Er werd respectievelijk niet gewonnen van Fortuna Sittard (0-0), Twente (1-1) en Excelsior Rotterdam (2-2). Door de tegenvallende resultaten staat Utrecht slechts een punt boven de degradatiestreep.

Sparta beleeft een beter seizoen. De club van trainer Jeroen Rijsdijk bezet de zesde plaats en heeft achttien punten verzameld na twaalf gespeelde wedstrijden. Voor de interlandperiode wisten de Spartanen met 1-4 af te rekenen met FC Volendam.