Alen Halilovic is bepaald geen ‘Zitterd Wizard’ en faalt op moment suprême

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 22:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:06

Fortuna Sittard is er voor de vijfde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. Na vier opeenvolgende nederlagen werd zaterdag thuis tegen FC Utrecht met 0-0 gelijkgespeeld. Alen Halilovic was in de tweede helft de schlemiel van Fortuna, want de 'Zitterd Wizard' zag zijn strafschop worden gekeerd door Utrecht-doelman Vasilios Barkas. Een verdienstelijk punt voor de bezoekers, een week na de spectaculaire 4-3 zege op Ajax.

Utrecht-coach Ron Jans hield vertrouwen in de elf spelers die afgelopen zondag drie punten pakten tegen Ajax. Aan de kant van Fortuna waren er twee wijzigingen: trainer Danny Buijs koos voor Kaj Sierhuis als aanvalsleider, waardoor Marko Lazetic genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Tijjani Noslin hield een blessure over aan de uitwedstrijd tegen PSV (3-1 nederlaag) van vorige week en werd vervangen door Iman Griffith, die voor het eerst een basisplaats kreeg als speler van Fortuna.

Na het eerste fluitsignaal van Bas Nijhuis werd al snel duidelijk dat beide ploegen aanvallende intenties hadden. Bij Fortuna was met name Halilovic zeer bedrijvig, al leverde dat Fortuna voor rust geen doelpunt(en) op. De spelmaker zag collega Iñigo Córdoba na een halfuur geblesseerd afhaken en Buijs koos ervoor om Mouhamed Belkheir in te brengen. Utrecht leek kort voor het rustsignaal op 0-1 te komen, maar het was de alerte Rodrigo Guth die een kopbal van Zakaria Labyad net op tijd voor de doellijn wegtrapte. Geen treffers derhalve halverwege in Sittard.

Diezelfde Labyad werd in de rust vervangen door Jens Toornstra, vorige week nog trefzeker tegen Ajax. Grote schrik bij Utrecht toen Can Bozdogan hands maakte in zijn eigen zestien, zo oordeelde de VAR. Halilovic, die de bal tegen de hand van de Utrecht-middenvelder schoot en zo een strafschop in de wacht sleepte, ging zelf achter de bal staan. Hij koos voor de rechterhoek, maar omdat Barkas dat ook deed, werd zijn inzet gekeerd. Pech voor Halilovic, die dit seizoen alleen tegen FC Volendam (3-1 winst op 16 september) scoorde en een assist gaf en daarvoor en daarna niets toevoegde op dat vlak.

Kort voor de gemiste strafschop liet Sierhuis nog een grote kans onbenut, waarmee de aanvallende onmacht van Fortuna nog maar eens extra naar voren kwam. In de slotfase werd aan beide kanten flink gewisseld, met bij Utrecht voormalig Fortuna-spits Mats Seuntjens die de geblesseerde Anthony Descotte verving. De invaller werd kort uitgefloten door een deel van de aanhang van de Limburgers. Utrecht bleef zoeken naar een late overwinning, maar goede kansen waren niet besteed aan onder meer Oscar Fraulo en Toornstra. Een punt dus slechts voor Fortuna, dat na het laatste fluitsignaal werd uitgefloten door de eigen supporters.