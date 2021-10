Supportersclub PSV is klaar met Schmidt en appt naar Gerbrands

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 16:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:11

Supportersclub PSV Fans United vraagt Toon Gerbrands om per direct afscheid te nemen van Roger Schmidt. De supportersvereniging van de Eindhovense club is na de pijnlijke oorwassing tegen Ajax (5-0) klaar met de Duitse coach en heeft de algemeen directeur van PSV per app benaderd. "Wij hebben het vriendelijke, doch dringende beroep, gedaan op Gerbrands om Schmidt per direct te ontslaan!", zo schrijft PSV Fans United op Facebook.

Schmidt ligt bij PSV vast tot het eind van het seizoen, maar als het aan de supportersclub ligt dient de trainer zijn contract niet uit. "PSV Fans United ziet het, net als vele andere fans, alleen maar slechter gaan met de wedstrijden van onze club en vindt dat Schmidt daar verantwoordelijk voor is", zo klinkt het. "Grote nederlagen tegen twee clubs uit de top drie (Ajax en Feyenoord, red.) en moeizame overwinningen tegen op papier veel mindere tegenstanders", zo doelt de vereniging op de zeges tegen Sparta Rotterdam (2-1) en PEC Zwolle (3-1).

PSV Fans United heeft blijkbaar nul op het rekest gekregen. "Gerbrands geeft hier geen gehoor aan en ziet het allemaal anders", schrijft de supportersvereniging. "Dit is geen topsport meer, maar amateurisme eerste klas! Als het zo doorgaat kunnen we alleen nog maar dromen over kampioenschappen! Schmidt, houdoe!", zo wordt het bericht afgesloten.