Mike Verweij staat perplex door ‘transfer’ van Donny van de Beek

Maandag, 25 oktober 2021 om 14:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:32

Donny van de Beek heeft een nieuwe zaakwaarnemer, meldt journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De middenvelder van Manchester United liet zijn belangen behartigen door Guido Albers, maar is overgestapt naar Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong. Verweij is 'heel erg verbaasd' door de keuze van Van de Beek, die indirect ook breekt met zijn vriend Sjaak Swart.

"Ik was er heel erg van overtuigd was dat hij, tot de dood van Sjaak Swart in hopelijk 2052, Sjaak trouw zou blijven. Sjaak Swart werkt samen met Guido Albers en Sjaak is ook de reden waarom Donny ooit bij Guido terecht is gekomen", legt de clubwatcher van Ajax uit. "Ik denk dat Guido Albers altijd heel goed voor hem is geweest en een schitterende transfer heeft bedongen naar Manchester United. Die pakt dramatisch uit, ondanks heel veel mooie toezeggingen van Solskjaer." Van de Beek kwam dit seizoen tot slechts zes minuten in de Premier League.

De keuze voor Dursun is een bewuste, weet Verweij. "Ali heeft de grootste transfer ooit voor een Nederlandse speler afgedwongen, toen hij Frenkie naar Barcelona bracht voor 86 miljoen euro. Dus ik denk dat Donny nu ook hoopt dat hij een hele mooie nieuwe club krijgt." Albers was in de zomer nog bezig om Van de Beek onder te brengen bij een nieuwe club. Directeur Marcel Brands van Everton hoopte de middenvelder te huren van Manchester United, maar Solskjaer verleende geen toestemming voor die transfer.

"Dat is achteraf natuurlijk wel heel erg wrang als hij er op heel korte termijn uitvliegt bij United", zegt Verweij over de trainer, die onder enorme druk staat na de 0-5 nederlaag tegen rivaal Liverpool van zondag. "Dus nu zal ook het bestuur van United zien dat het het allerbeste is om Van de Beek te verhuren. Dus dat was Guido Albers ook honderd procent gelukt. En dat gaat Ali Dursun nu ook lukken. En dan zal Ali zeggen: 'Zie je wel, het is allemaal niet zo moeilijk.' En Guido Albers blijft met lege handen achter." Volgens Verweij heeft ook Mino Raiola een poging gedaan om Van de Beke toe te voegen aan zijn clientèle.