PSV zonder Madueke tegen Ajax: ‘Met Cody moeten we afwachten’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 06:48 • Yanick Vos

PSV moet het zondag in de topper tegen Ajax stellen zonder Noni Madueke, terwijl Cody Gakpo een groot vraagteken is. De aanvallers vielen donderdagavond geblesseerd uit in het Europa League-duel met AS Monaco (1-2 verlies). Trainer Roger Schmidt heeft na afloop zijn verwachting uitgesproken dat Madueke niet op tijd hersteld zal zijn voor de kraker in de Johan Cruijff ArenA, die voor zondag om 16.45 uur op het programma staat.

Madueke greep in de tweede helft naar zijn hamstring en ging tien minuten na de rust geblesseerd naar de kant, Gakpo volgde enkele minuten later. “Het is nog maar twee dagen tot aan zondag”, zo sprak Schmidt zijn zorgen uit in gesprek met ESPN. “Noni heeft een spierblessure dus ik verwacht niet dat hij zondag kan spelen. Met Cody moeten we het afwachten, ik weet niet hoe slecht het is.” De blessures van de twee aanvallers bezorgen PSV een extra domper, dat voor eigen publiek vlak voor tijd de 1-2 om de oren kreeg en zonder punten van het veld stapte.

Gakpo kampt met een enkelblessure. De Oranje-international ging op eigen helft een kopduel aan en kwam daarbij ongelukkig terecht. "Ik landde verkeerd met mijn enkel", aldus de 22-jarige aanvaller van PSV. "Ik hield er wel pijn aan over. Het ging niet echt weg. Ik probeerde het er nog uit te lopen, maar dat lukte niet echt. Dan moet je naar de kant." De vraag is daarmee of Gakpo tijdig hersteld is voor de Eredivisie-kraker van zondag tegen Ajax. "Ik kan daar nog niks over zeggen. We moeten het nog behandelen en beoordelen", zei de vleugelspits, die het enige doelpunt van PSV maakte. "Hopelijk valt het allemaal wel mee."

Jan Joost van Gangelen trok in de studio van ESPN vervolgens zijn eigen conclusie: "Ik zeg: het valt allemaal wel mee. Komende zondag doet hij gewoon mee", aldus de presentator. Ajax kwam dinsdag al in actie in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) en heeft daardoor twee dagen langer dan PSV om te herstellen richting het duel van zondag.