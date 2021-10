Fati, Depay en Coutinho bezorgen Koeman wat lucht bij Barcelona

Zondag, 17 oktober 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

Barcelona heeft de competitiewedstrijd tegen Valencia zondagavond in winst omgezet. In het eigen Camp Nou won het team van Ronald Koeman met 3-1, mede door een doelpunt van Memphis Depay. Behalve de spits stonden ook Frenkie de Jong en Sergiño Dest negentig minuten op het veld bij Barcelona; Luuk de Jong bleef op de bank zitten. Jasper Cillessen stond bij Valencia onder de lat. Barcelona heeft vijftien punten verzameld uit acht wedstrijden en staat op de zevende plaats.

De wedstrijd kende ondanks de uiteindelijke overwinning een desastreus begin voor Barcelona. De ploeg van Koeman kreeg weliswaar de eerste kans van de wedstrijd, een schot van Ansu Fati dat in het zijnet belandde, maar kwam na vier minuten op achterstand. Barcelona kreeg de bal niet voldoende weg na een hoekschop, waardoor een schotkans ontstond voor José Gayá vanuit de tweede lijn. Hij vuurde de bal vanaf een kleine 25 meter in de linkerhoek. Aan de overzijde was Dest kort daarna dicht bij de gelijkmaker, maar Gayá was net iets eerder bij de bal.

Toch kwam Barcelona snel op gelijke hoogte. In de dertiende minuut trok Fati vanaf de linkerflank naar binnen, combineerde hij met Depay en schoot hij met een lage inzet raak in de rechterhoek. De spits had zijn eerste basisplek in 344 dagen, nadat hij vanwege een zware knieblessure lange tijd in de ziekenboeg zat. Gonçalo Guedes schoot na een rappe counter naast, waarna Depay een vrije trap hoog over het doel schoot. Vijf minuten voor de rust greep Barcelona toch de leiding.

Scheidsrechter Jesús Gil Manzano, die dinsdag de fluit hanteert bij de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund, kende een strafschop toe aan Barcelona. Toen Fati van dichtbij wilde schieten, werd hij licht geraakt door Gayá. Depay ontfermde zich over het buitenkansje en schoot onberispelijk raak in de rechterbovenhoek; Cillessen stond als aan de grond genageld. Kort na de pauze voorkwam de doelman met een redding in de korte hoek wel dat Fati er 3-1 van zou maken.

Enkele minuten na de redding van Cillessen zorgde Carlos Soler bijna voor de 2-2. Hij werd bediend door Guedes en vuurde een schot af, dat uiteenspatte op de paal. Marc-André ter Stegen keerde vervolgens een schot van Guedes. Twaalf minuten voor tijd verstuurde Soler een dreigende voorzet, maar kon Gerard Piqué de bal net op tijd wegruimen. Een vrije trap van Maximiliano Gómez zeilde net langs de paal. De gelijkmaker hing dus in de lucht, maar het was Barcelona dat zes minuten voor tijd toesloeg. Dest draaide aan de achterlijn weg bij zijn tegenstanders en stelde Philippe Coutinho in staat om te scoren. Koeman heeft dankzij de zege op zijn oude werkgever wat lucht; woensdag is Dynamo Kiev in de Champions League de tegenstander, waarna zondag el Clásico tegen Real Madrid wacht.