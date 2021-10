De Ligt ziet marktwaarde voor het eerst dalen en is niet langer de duurste

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 10:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Matthijs de Ligt is niet langer de meest waardevolle centrumverdediger ter wereld. De mandekker is er slecht vanaf gekomen bij een update van Transfermarkt en zag zijn marktwaarde voor het eerst in zijn carrière dalen. De marktwaarde van De Ligt daalde met 5 miljoen euro van 75 miljoen naar 70 miljoen. Daarmee is hij niet langer de duurste verdediger ter wereld.

De dalende marktwaarde van De Ligt heeft met name te maken met een wijziging in de pikorde bij het Nederlands elftal. De Ligt kon bij Oranje lange tijd rekenen op een basisplek, maar sinds de komst van Louis van Gaal moet hij genoegen nemen met een plek op de reservebank. Van Gaal geeft in het hart van de defensie de voorkeur aan Stefan de Vrij en Virgil van Dijk. Er komt voor De Ligt vermoedelijk pas weer een plekje vrij als Van Gaal in de toekomst besluit te switchen naar een 3-4-3-formatie.

"Ook bij Juventus kan hij dit seizoen niet aantonen dat hij het verdient om gezien te worden als de meest waardevolle verdediger ter wereld", vertelt Jatin Dietl, Area Manager namens Transfermarkt in Italië. "Daarom hebben we besloten zijn waarde naar beneden bij te stellen. Het feit dat hij nog erg jong is en dat zijn vorm aan de beterende hand lijkt, voorkomen dat De Ligt een forsere afwaardering heeft gekregen." De Ligt is bij Juventus wel verzekerd van een basisplek en vormt daar een centrum met Leonardo Bonucci of Giorgio Chiellini.

Door de waardedaling moet De Ligt de titel van meest waardevolle verdediger ter wereld overdragen. Die eer valt nu ten deel aan Marquinhos en Rúben Dias, die allebei een waarde vertegenwoordigen van 75 miljoen euro. Van Dijk vindt zichzelf terug op de tiende plek van de lijst met meest waardevolle centrumverdedigers. De mandekker van Liverpool is 55 miljoen euro waard. De Vrij is 5 miljoen euro minder waard en staat in diezelfde lijst op de veertiende plek.