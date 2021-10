Erik ten Hag reageert op transfergerucht: ‘Dat zou heel duur worden’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 08:16 • Yanick Vos • Laatste update: 08:42

Erik ten Hag heeft in een interview met Sport Bild gereageerd op de vermeende interesse van Borussia Dortmund in Ajax-spits Sébastien Haller. Dinsdagavond kwam het gerucht naar buiten dat de Ivoriaans international bij Dortmund in beeld zou zijn als kandidaat voor de spitspositie wanneer Erling Braut Haaland na dit seizoen verkocht wordt. Ten Hag zegt niet op de hoogte te zijn van de plannen van de Bundesliga-club, maar benadrukt dat het aantrekken van Haller duur kan uitvallen.

"Ik ken de plannen van Dortmund niet", reageert Ten Hag als hij gevraagd wordt naar de vermeende interesse van Borussia Dortmund in Haller. "Gezien de klasse van Sébastian sluit ik in ieder geval niet uit dat hij een interessante speler kan zijn voor Borussia Dortmund. Wat ik wel kan zeggen: het zou heel duur worden.” Ajax nam Haller in januari van dit jaar voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De 27-jarige spits staat tot medio 2025 onder contract in Amsterdam.

Behalve Haller is volgens het Duitse voetbaltijdschrift ook Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg in beeld als eventuele opvolger van Haaland. De vraag is echter of Adeyemi haalbaar is voor Borussia Dortmund. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg, voor wie hij 21 doelpunten en 17 assists verzorgde in 66 officiële wedstrijden, debuteerde vorige maand in de Duitse nationale ploeg en wordt door vrijwel de gehele Europese top begeerd. Naast Borussia Dortmund werden ook Liverpool en Barcelona genoemd als geïnteresseerde clubs voor Adeyemi, die dertig miljoen euro moet kosten.

De vermeende interesse van Dortmund in Haller komt op een saillant moment. Ajax neemt het volgende week dinsdag namelijk op tegen de nummer drie van de Bundesliga in kader van de Champions League. Op 3 november volgt de return in het Signal Iduna Park.