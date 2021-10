Ferdinand tipt vijftal voor Newcastle United: ‘Onrealistisch tot je het vraagt'

Woensdag, 13 oktober 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 07:45

Rio Ferdinand vindt dat Newcastle United er goed aan doet om zich te versterken met een kern van Engelse spelers. De huidige nummer negentien van de Premier League behoort sinds de overname door drie Saudische investeringsmaatschappijen tot de rijkste clubs ter wereld en kan in januari naar verluidt 220 miljoen euro uitgeven. Ferdinand zou wel weten welke spelers hij zou willen verleiden om de overstap te maken naar the Magpies.

De nieuwe eigenaren van Newcastle United vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van circa 350 miljard euro. Naar verwachting staat de club voor veel veranderingen. Zo kan manager Steve Bruce naar verluidt rekenen op zijn ontslag en is Frank Lampard volgens Engelse media topkandidaat om het stokje over te nemen. De tabloids speculeren volop over mogelijke versterkingen in de komende transferperiode en Ferdinand doet daar graag aan mee.

De oud-verdediger van onder meer Manchester United zou naar eigen zeggen hoog inzetten: “Ik zou proberen om een paar enorme aankopen, echt gigantisch, waarvan ik denk dat ze haalbaar zijn. Ik kijk dan naar een speler als Raheem Sterling. Hij speelt niet op regelmatige basis en zou hem vragen. En ik zou me richten tot Declan Rice”, aldus Ferdinand op zijn YouTube-kanaal FIVE. “Die twee zouden bovenaan mijn lijst staan. Daarna zou ik het proberen bij iemand als Jesse Lingard, die niet zeker is van een basisplaats bij Manchester United.”

Ferdinand denkt dat het niet onmogelijk is om de genoemde Engelse internationals aan te trekken. “Het is onrealistisch tot je de vraag stelt. Ik zou gewoon een antwoord proberen te krijgen van deze type spelers en daarna werk je je lijst verder af”, aldus Ferdinand, die het aantrekken van Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé wel onrealistisch acht. “Mbappé is een utopie”, stelt hij. “Maar er zijn genoeg spelers die aan de rand van de selectie staan bij Manchester United, Chelsea en City. Ik zou vol voor dat soort spelers gaan. En dan zou ik kijken naar talenten van over de hele wereld. Ik zou nu gewoon vol inzetten op jonge Engelse talenten. De beste Engelse talenten.”

Volgens de voormalig Engels international doet Newcastle United er goed aan om de talentvolle rechtsback Max Aarons van Norwich City en Crystal Palace-middenvelder Conor Gallagher aan te trekken. Beide Engelse jeugdinternationals zijn 21 jaar. “Dat zijn twee namen die ik gelijk zou halen. Het zijn jonge Engelse talenten. Newcastle is een Engelse club. Ik zou dan een jonge kern van Engelse spelers willen”, aldus Ferdinand.