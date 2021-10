Johan Derksen: ‘Hij heeft hele enge trekjes, echt een griezeltje’

Maandag, 4 oktober 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Johan Derksen is niet gecharmeerd van de persoonlijkheid van Noa Lang. De analist haalt in Veronica Inside uit naar de aanvaller van Club Brugge, die zich voor het eerst mag melden bij het Nederlands elftal. "Die heeft hele enge trekjes, Noa Lang", aldus Derksen.

"Hij vindt zichzelf ook heel erg goed. Echt een griezeltje. Jawel, dat was in Nederland al. Hij heeft toen bij Ajax heel goed gespeeld tegen Twente en daarna is hij zich zo gaan gedragen. Bij Twente heeft hij helemaal niks gepresteerd en hij doet het nu inderdaad goed", aldus Derksen. Lang maakte in 2020 voor Twente één doelpunt in zeven wedstrijden, waarna het seizoen werd afgebroken vanwege de coronacrisis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar waar moet je hem opstellen in het Nederlands elftal?", vraagt Derksen zich af. Louis van Gaal gaf daar maandag op de persconferentie een mogelijk antwoord op. "Er is maar één positie die niet dubbel bezet is, dat is de rechterspitspositie", aldus Van Gaal. "Daar speelt Arnaut Danjuma al jaren niet meer. Noa Lang heeft gezegd in een gesprek dat hij daar heel goed uit de voeten kan. Maar hij speelt bij Brugge ook aan de linkerkant."

"Je kan niet ontkennen dat hij heel goed bij dat Club Brugge", vindt Wim Kieft. "Maar het zit een beetje in die jongen om af en toe vervelend te doen. Het is een beetje een houdinkje. Je hoopt dat dat een beetje over gaat, op een gegeven ogenblik. Hij heeft zich toch wel redelijk gedragen bij dat Brugge? Nou ja, ook weer met die supporters toen...", doelt hij op het antisemitisch liedje ('nog liever dood dan een Sporting-jood') dat Lang zong bij het kampioensfeest van Club Brugge in mei. "Het ligt in ieder geval niet aan zijn talent", besluit Kieft.