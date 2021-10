Catalunya Ràdio: Ten Hag favoriet van Laporta als opvolger Koeman

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 10:04 • Yanick Vos • Laatste update: 10:16

Erik ten Hag is volgens Catalunya Ràdio nadrukkelijk in beeld bij Barcelona. Voorzitter Joan Laporta zou de Ajax-trainer bovenaan zijn lijstje hebben staan als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. In Catalonië beseft men echter dat het bijzonder lastig zal zijn om Ten Hag te verleiden tot een overstap middenin het seizoen. Mocht de keuze daadwerkelijk vallen op de 51-jarige Tukker, dan zou het idee zijn om Koeman te ontslaan en een interim-trainer aan te stellen voor de rest van het seizoen.

Koeman zit al weken op de wip als trainer van Barcelona en wordt volgens Spaanse media naar verwachting op korte termijn ontslagen. Afgelopen woensdag tegen Benfica (3-0 nederlaag) heeft hij wellicht voor het laatst op de bank gezeten als trainer van Barça; vanavond zit hij een schorsing uit tegen Atlético Madrid. In de Spaanse kranten werden de afgelopen weken al diverse namen genoemd die kandidaat zouden zijn om het stokje van de Nederlander over te nemen. De namen van Andrea Pirlo, Xavi, Roberto Martínez en Marcelo Gallardo kwamen het vaakst voorbij.

Ten Hag werd in de wandelgangen ook genoemd, maar werd vanwege zijn contract bij Ajax niet gezien als serieuze kandidaat. In het radioprogramma El Suplement is gemeld dat Laporta nu hoog inzet op de trainer van de Amsterdammers. Zijn contract bij Ajax wordt gezien als ‘handicap’. Daarom zou Laporta inzetten op een aanbieding voor na dit seizoen. Mocht Ten Hag toehappen, dan wordt in het Camp Nou gedacht aan een tijdelijke oplossing. De Spaanse trainer Albert Capellas, momenteel werkzaam als academy manager bij Barcelona, wordt genoemd als optie om het seizoen af te maken.

Eerder deze week bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Ten Hag Ajax niet tijdens het seizoen zal verlaten. "Laat me duidelijkheid verschaffen over Ten Hag, want daar krijg ik veel vragen over", zei de journalist in zijn Here We Go-podcast. "Het is een heel goede trainer, maar no way dat hij Ajax midden in het seizoen zal verlaten. Dat is niet zijn stijl en hij heeft ook een goede relatie met Marc Overmars. Hij tekende bij en beloofde Overmars dat hij niet zou vertrekken, dus voor Barcelona is er niets te halen.”

“Wat moet je er allemaal mee?”, vroeg Ten Hag zich bijna twee weken geleden vlak voor de aftrap van het uitduel met Fortuna Sittard (0-5) openlijk af. “We zijn nu lekker met Ajax bezig”, zei de trainer toen hij door ESPN gevraagd werd naar de vermeende Spaanse belangstelling. Voormalig Barcelona-trainer Josep Guardiola, die een goede relatie met Laporta onderhoudt, zou bij Barcelona een lans hebben gebroken voor Ten Hag, stelde verslaggever Jan Joost van Gangelen. “Ik weet het allemaal niet”, antwoordde de trainer van Ajax. “Laten we het gewoon over deze wedstrijd hebben.”

“Dit soort geruchten is vooral leuk voor jullie, de media. Maar niet voor ons”, benadrukte Ten Hag, die in april nog een nieuw contract tot medio 2023 tekende in de Johan Cruijff ArenA. “Ik weet wat ik hier heb en met welke mensen ik hier werk”, legde Ten Hag destijds de aanleiding voor zijn contractverlenging uit. “Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten met dit team. Ik ben hier gelukkig.”