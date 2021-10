Koeman parafraseert Van Gaal: ‘Goedemiddag, vrienden van de media’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 13:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:33

Ronald Koeman oogde vrijdagmiddag ontspannen toen hij aanschoof voor de persconferentie in aanloop naar de topper tegen Atlético Madrid. De oefenmeester kreeg zoals vanzelfsprekend vragen over zijn toekomst als trainer van Barcelona, maar begon het perspraatje met een fameuze uitspraak van Louis van Gaal.

"Ik wil graag een uitspraak van Louis van Gaal in herinnering brengen. Hallo, vrienden van de media", begon Koeman de persbijeenkomst. Terwijl in de Spaanse media druk wordt gespeculeerd over de opvolger van Koeman, liet de Nederlander weten nog niets te hebben gehoord van de club. "Ik weet dat de resultaten bepalend zijn, dat is normaal", aldus Koeman op vragen over zijn positie. "Mijn intentie is om vast te houden aan mijn strijdplan. De club heeft me nog niets verteld. Iedereen heeft zijn mening maar ik richt me alleen op de spelers en bereid de wedstrijd voor."

Van de speculaties over een eventuele opvolger wilde Koeman niets weten. Mundo Deportivo schrijft dat Xavi, Roberto Martínez en Andrea Pirlo bovenaan het lijstje staan, daar Thomas Tuchel en Jürgen Klopp niet haalbaar zijn gebleken. "Ik heb ook ogen en oren", zei Koeman over de geruchten. "Ik weet dat er veel dingen doorkomen en ik ga ervan uit dat daar wel iets van zal kloppen. Hoe mijn relatie met de voorzitter is? Die vraag wil ik niet beantwoorden. Ik heb hem niet gesproken. Ik weet dat hij vanmorgen op de club was, maar ik heb hem niet gezien. We waren aan het trainen."

Barcelona is nog altijd ongeslagen in LaLiga, maar speelde al wel drie keer gelijk tegen op papier mindere tegenstanders. Koeman is er dan ook alles aan gelegen om zaterdag op bezoek bij Atlético een resultaat neer te zetten. Jordi Alba keert terug in de selectie na een blessure, terwijl Pedri ontbreekt. Barcelona bezet momenteel de zesde plek in LaLiga met twaalf punten uit zes duels. Atlético staat twee plekken hoger, maar speelde ook een wedstrijd meer.