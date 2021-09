Josep Guardiola ‘verliefd’ op ‘exceptionele’ speler van PSG

Manchester City-manager Josep Guardiola heeft zich dinsdagavond na de 2-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain lovend uitgelaten over Marco Verratti. De Spaanse trainer erkende zelfs ‘verliefd’ te zijn op de Italiaanse middenvelder van PSG. Hij noemt de controleur een ‘exceptionele speler’.

Verratti vormde dinsdag het middenveld samen met Ander Herrera en Idrissa Gueye. Guardiola vond het spel van de 28-jarige Italiaan indrukwekkend. “Ik moet bekennen dat ik verliefd ben op Verratti”, zei Guardiola na afloop tijdens de persconferentie. “Hij is een exceptionele speler. Als hij onder druk staat, weet hij zich altijd vrij te spelen. Ik ben bekend met zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Ik ben blij dat hij weer hersteld is van zijn blessure. In de opbouw kun je altijd op hem rekenen. In de eerste helft hebben we hem niet hard genoeg aangepakt.”

“Hij is misschien niet groot, maar weet altijd waar de oplossing ligt. Dat is ook het gevaar van PSG. Als wij de bal kwijt raken, kan iemand als Verratti met één pass spelers als Neymar en Messi wegsturen”, aldus Guardiola over de Italiaans international, die dinsdagavond na 78 minuten spelen bij een 2-0 voorsprong werd vervangen door Georginio Wijnaldum.

PSG ging ten onder door doelpunten van Gueye en Lionel Messi, die na rust voor zijn eerste treffer in dienst van de Franse grootmacht tekende. “Het is onmogelijk om Leo negentig minuten te controleren, hij is niet te stoppen. Als hij gelukkig is in Parijs, ben ik blij voor hem”, aldus Guardiola, die PSG feliciteerde met de overwinning. “Wij hebben een goede wedstrijd gespeeld en karakter getoond. Het was een fantastische wedstrijd. We hadden moeten scoren, maar dat lieten we na. Dat is de reden dat we hebben verloren.”