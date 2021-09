Ruud Gullit: ‘Bij Feyenoord kom je beter aan je trekken dan bij Ajax’

Dinsdag, 28 september 2021 om 06:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Als neutrale voetbalfan zit Ruud Gullit niet te wachten op wedstrijden zonder spanning. Voor de oud-voetballer is spanning een wezenlijk onderdeel van voetbal kijken en hij verbaasde zich ruim een week geleden dan ook toen hij aanwezig was bij het duel tussen Ajax en SC Cambuur (9-0) in de Eredivisie. “Daar hing een opvallend sfeertje. Het ontbrak aan iedere spanning”, schrijft Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

“Niemand vroeg zich af of Ajax ging winnen, maar iedereen ging zitten met het idee hoe hoog de zege zou uitvallen. Spelers kunnen zich zo’n houding niet permitteren. Zulke nonchalance kost je de kop. De eerste twintig minuten liet Ajax verdedigend steekjes vallen en bood ruimte aan SC Cambuur.” Gullit zag echter hoe de noorderlingen dat niet in doelpunten konden vertalen. “Bij Feyenoord kom je dan beter aan je trekken dan bij Ajax. Ga naar De Kuip en je weet nog steeds niet wat je te wachten staat.”

“Hoewel er iets groeit in Rotterdam, blijft het onvoorspelbaar.” Gullit genoot veel meer van de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC. Het team van Slot gaf een 2-0 voorsprong volledig uit handen en boog een 2-3 achterstand om in een 5-3 overwinning. “Zo’n verloop is leuker dan doelpunten tellen zoals in Amsterdam. Alhoewel iedere club in Ajax’ positie zou willen verkeren. Ik geniet van het Feyenoord van Slot. De ploeg speelt fris voetbal volgens een plan met veel druk naar voren. Tegelijk bewezen ze bij PSV goed te kunnen verdedigen en de counter te beheersen. Je ziet dat er schwung en loopvermogen in het elftal zit.”

“Spelers als Luis Sinisterra, Guus Til en Justin Bijlow - een hele goede keeper - ontwikkelen zich snel.” Een opbloeiend Feyenoord is goed voor het Nederlandse voetbal en het Nederlands elftal, zo benadrukt de voormalig EK-winnaar van 1988. “Laatst stonden Til, Bijlow en Tyrell Malacia in de basis van Oranje tegen Montenegro. Bondscoach Louis van Gaal verdient daarvoor een compliment. Hij selecteert niet op basis van sentiment, hij kiest de beste spelers voor het elftal.”

Gullit wijst erop dat Steven Berghuis, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Bijlow en vooral Stefan de Vrij in actie kwamen en dat er van het rijtje van Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en De Vrij er één moest afvallen in Van Gaals formatie. “De Vrij had bij de vorige bondscoaches altijd het sentiment tegen. Bij Danny Blind, Ronald Koeman en Frank de Boer zat hij daarom vaak op de bank. Niet bij Van Gaal, die beschouwt hem als basisspeler en durft De Ligt als voormalig Ajacied en speler van Juventus te passeren.”