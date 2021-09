Ronald Koeman geeft Luuk de Jong basisplek; Coutinho staat wissel

De opstelling van Barcelona voor de competitiewedstrijd tegen Cádiz van donderdagavond is bekend. Ronald Koeman kiest voor Luuk de Jong in de spitspositie, terwijl Yusuf Demir de voorkeur krijgt boven Coutinho op de rechtsbuitenpositie. Sergiño Dest mag zich vanaf de linkerflank laten zien. Het duel tussen Cadiz en Barcelona begint om 22.00 uur in Estadio Ramón de Carranza.

Jordi Alba, Pedri, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé en Ansu Fati zitten nog steeds in de ziekenboeg van Barcelona. Hierdoor valt er voor Koeman met name voorin nog steeds weinig te kiezen. Álex Balde was de afgelopen duels de vervanger van Jordi Alba. De zeventienjarige linksback moest tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Granada echter geblesseerd van het veld. Hij wordt in de basisopstelling vervangen door Sergiño Dest, waardoor er op rechtsback een plaats vrijkomt voor Óscar Mingueza.

Op het middenveld heeft Koeman een basisplek ingeruimd voor de zeventienjarige Gavi, die aan de linkerkant voor Dest zal spelen. Het middenveld wordt gecompleteerd door Sergio Busquets en Frenkie de Jong. In de aanvalslinie kan Demir rekenen op een basisplek, terwijl ook Luuk de Jong zich weer vanaf het eerste fluitsignaal mag laten zien. Memphis Depay staat zoals gebruikelijk op de linksbuitenpositie geposteerd.

Koeman staat onder druk na de nederlaag tegen Bayern München (0-3) in de Champions League en het puntenverlies tegen Granada (1-1) in LaLiga. Voorzitter Joan Laporta zei donderdag dat 'ongeacht het resultaat tegen Cádiz' vanavond niet gesproken wordt over de toekomst van de trainer. "Hij is onze coach en we willen en hopen dat hij het met het elftal goed doet. Nu staan we achter hem." Als de resultaten blijven tegenvallen, zijn consequenties niet uit te sluiten. "Dat geldt niet alleen voor Koeman, dat geldt voor alle trainers. Als het moet nemen we maatregelen. Andere clubs doen dat ook."

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo, Dest; Busquets, F. de Jong, Gavi; Demir, L. de Jong, Depay.