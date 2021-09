Fabrizio Romano: André Onana is zeer dicht bij toptransfer

Donderdag, 23 september 2021 om 15:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:57

André Onana staat op het punt om een transfer naar Internazionale te maken, zo meldt Fabrizio Romano donderdag. De 25-jarige doelman is van plan om uit zijn contract bij Ajax te lopen en in de zomer naar Milaan te verkassen. "Het is nog niet rond, maar hij is heel, heel dicht bij een overgang", zo verzekert Romano in zijn livestream.

Mike Verweij van De Telegraaf sprak afgelopen maand meerdere keren over de zeer stroeve onderhandelingen tussen Ajax en Onana. De Amsterdammers hebben minieme hoop dat de Kameroener zijn aflopende contract wil verlengen, maar gezien het nieuws van Romano lijkt hij dat niet van plan. Bij Internazionale zou Onana de opvolger kunnen worden van Samir Handanovic, die inmiddels 37 is en beschikt over een aflopend contract.

Onana is tot 4 november geschorst vanwege inname van het verboden middel furosemide en traint sinds 4 september weer mee bij Jong Ajax. Op 4 februari dit jaar werd bekend dat Onana een jaar geschorst zou zijn vanwege het verboden middel, dat de doelman naar eigen zeggen per ongeluk uit de medicijnkast van zijn vrouw nam. Ajax tekende hoger beroep aan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en werd deels in het gelijk gesteld: de schorsing van Onana werd met drie maanden ingekort.

Ajax besloot om Onana ondanks zijn schorsing in te schrijven voor de Champions League, waardoor de goalie de laatste twee wedstrijden uit de groepsfase en de eventueel volgende rondes zou kunnen spelen. Onana maakte in 2016 zijn officiële debuut voor Ajax en was sindsdien de eerste keuze onder de lat. Erik ten Hag beschikt met Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter momenteel over drie alternatieve opties in het doel.