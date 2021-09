Ajax verslaat ook Fortuna Sittard met ruime cijfers

Dinsdag, 21 september 2021 om 20:34 • Chris Meijer • Laatste update: 20:39

Ajax heeft andermaal een probleemloze en ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers waren in Limburg met 0-5 te sterk voor Fortuna Sittard, door doelpunten van Steven Berghuis, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Mohammed Kudus en Nicolás Tagliafico. De van een maandenlange enkelblessure herstelde Kudus maakte als invaller zijn eerste minuten van dit seizoen. Ajax verstevigt zo de koppositie en heeft voorlopig een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger PSV, dat woensdagavond op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.

Erik ten Hag voerde in Sittard twee wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de met 9-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zaterdag: Daley Blind en Antony kregen de voorkeur boven Tagliafico en David Neres. Het was een wonder dat Ajax niet binnen vijf minuten al op voorsprong stond tegen Fortuna: Martin Angha verijdelde een inzet van Lisandro Martínez, George Cox haalde een poging van Antony van de lijn en Tadic profiteerde net niet van defensief geklungel bij Fortuna.

Na elf minuten spelen was het dan toch raak. Een pass van Ryan Gravenberch belandde via een Fortuna-been bij Berghuis, die koel bleef en doelman Yanick van Osch kansloos liet. Met 27 minuten op de klok tilde Ajax de stand al naar 0-2. Sébastien Haller bediende Mazraoui, die op de rand van het strafschopgebied de tijd kreeg om te controleren en de bal in de rechterhoek te plaatsen. Samy Baghdadi zorgde na ruim een halfuur spelen voor het eerste gevaar namens Fortuna, maar nog voor rust verdween alle spanning uit het duel.

Blind vond Tadic binnen het strafschopgebied, waarna de aanvoerder van Ajax in de draai controleerde en overtuigende de 0-3 tegen de touwen schoot. In de rust bracht Ten Hag Kudus binnen de lijnen als vervanger van Berghuis. De Ghanese middenvelder maakte afgelopen week al minuten bij Jong Ajax en kwam nu voor het eerst dit seizoen in actie bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Het eerste Amsterdamse gevaar van de tweede helft kwam via Kudus, wiens schot naast ging.

Na een kopbal van Baghdadi kroop Fortuna in de tweede helft iets meer uit zijn schulp, terwijl Ajax ietwat gas terug leek te nemen. Ten Hag probeerde het spel van zijn ploeg van een impuls te voorzien door met 65 minuten op de klok Tagliafico en Mohamed Daramy in het veld te brengen voor Martínez en Haller. Kort daarna kreeg Antony een schietkans, nadat hij Cox zijn hielen liet zien. Na 72 minuten spelen voerde Ajax de score verder op.

Daramy gaf de bal mee aan Tadic, die in de doelmond op zijn beurt Kudus vond. Hij luisterde zijn rentree op met een doelpunt, die voor een leeg goal gemakkelijk aangetekend kon worden. Enkele minuten later kwam Ajax op 0-5, toen Tagliafico binnen het strafschopgebied een combinatie aanging met Tadic, de bal terug kreeg en in de korte hoek raak schoot. In het laatste kwartier hield Fortuna de schade beperkt, waardoor de score niet verder opliep. Voor Ajax wacht nu komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, terwijl Fortuna dan tegelijkertijd op bezoek gaat bij Vitesse.