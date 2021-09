‘Ik ben daarin niet minder dan Cristiano Ronaldo of Lionel Messi’

Zaterdag, 11 september 2021 om 13:38 • Daniel Cabot Kerkdijk

Het is Zlatan Ibrahimovic nooit gelukt om bij de verkiezing van de Ballon d’Or hoger te eindigen dan de vierde plaats. De 39-jarige aanvaller van AC Milan ziet dat echter niet als een smetje op zijn lange loopbaan. “Of ik de Ballon d’Or mis? Nee, de Ballon d’Or mist mij”, reageert de Zweed, die prijzen veroverde met Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United, gevat in een uitgebreid interview met France Football.

“Diep van binnen denk ik dat ik de beste speler van de wereld ben. Maar het is niet relevant om de ene speler te vergelijken met de andere”, oordeelt Ibrahimovic. “Voetballers spelen in andere teams, met andere teamgenoten… Het is gewoon niet te vergelijken. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Als je het hebt over individuele kwaliteiten, dan ben ik daarin niet minder dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.”

Messi won in zijn loopbaan zes keer de Ballon d'Or, Ronaldo vijf keer en Ibrahimovic kwam niet verder dan een vierde plaats in 2013. “Als je kijkt naar de prijzen: ja, het klopt, ik heb de Champions League nooit gewonnen. En ook de Ballon d'Or niet. Ik weet niet welke criteria ze gebruiken om te beslissen wie de Ballon d’Or wint. Maar dat is voor mij nooit een obsessie geweest. Als je dingen goed doet als collectief, dan volgt het individu. Het individu kan niet goed zijn als het team niet goed is.”

Ibrahimovic, die volgende maand veertig jaar wordt en liefst 118 interlands voor Zweden speelde, heeft niet de ambitie om later als trainer alsnog de Champions League aan zijn erelijst toe te voegen. “Na mijn carrière wil ik gewoon verdwijnen. Als je net zo lang in deze wereld rondloopt als ik, weet je wat het in fysiek en mentaal opzicht van je vraagt. Dus als ik stop, ga ik gewoon genieten van het leven.”