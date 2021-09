Jong PSV keert minitopper dankzij debutant; Toufiqui imponeert met wereldgoal

Vrijdag, 10 september 2021 om 21:58 • Chris Meijer • Laatste update: 22:03

Excelsior is na de vijfde speelronde de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van FC Dordrecht en zagen Jong AZ tegen Jong FC Utrecht de eerste nederlaag (0-1) van het seizoen lijden. Jong PSV versloeg tegelijkertijd Jong Ajax, dat in de eerste helft nog op voorsprong kwam. Mede door een doelpunt van debutant Dante Sealy keerden de Eindhovense het duel volledig om: 3-1. FC Emmen boekte mede dankzij een werelddoelpunt van Azzeddine Toufiqui een 7-1 overwinning op MVV Maastricht, terwijl FC Volendam met 0-3 uithaalde op bezoek bij De Graafschap.

Jong PSV - Jong Ajax 3-1

De eerste echte kans was direct raak op De Herdgang. Naci Ünüvar - de afgelopen week veelbesproken nadat hij werd weggestuurd bij Oranje Onder-19 - vond met een fraaie pass de doorgelopen Youri Regeer binnen het strafschopgebied. De aanvoerder van Jong Ajax nam de bal met de schouder mee en rondde vervolgens koel af. De tweede helft was slechts dertig seconden oud toen Nigel Thomas met een kopbal de in de eerste helft opgelopen schade voor Jong PSV herstelde. De Eindhovenaren bogen het duel vervolgens volledig om door een fraaie assist van Emmanuel van de Blaak en een doelpunt van Dante Sealy, de spits die werd overgenomen van FC Dallas en zijn debuut maakte voor Jong PSV. Johan Bakayoko besliste het duel twaalf minuten voor het einde, door in de korte hoek de 3-1 aan te tekenen.

Naci Ünüvar bewijst zijn klasse maar weer eens! Wát een bal ??#JPSJAJ pic.twitter.com/E0c4IR6S6y — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2021

Jong AZ - Jong FC Utrecht 0-1

Jong AZ begon zonder puntverlies aan de ontmoeting met Jong FC Utrecht en had al snel op voorsprong kunnen staan. Na elf minuten spelen lag de bal al in het net na een rake knal van Ernest Poku. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat de hoekschop voorafgaand aan de treffer te vroeg genomen was. Het duurde tot minuut 56 voor er daadwerkelijk een treffer te noteren viel, toen Nick Venema namens Jong FC Utrecht met het hoofd de score opende. Jong AZ was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar een inzet van Yusuf Barasi werd van de lijn gehaald. Het betekende dat Jong FC Utrecht de Alkmaarse beloften de eerste nederlaag van het seizoen toediende.

Excelsior- FC Dordrecht 3-1

In een weinig spectaculaire beginfase kwam het eerste gevaar in de streekderby tussen Excelsior en FC Dordrecht van Reuven Niemeijer. Toch waren het de bezoekers die verrassend op voorsprong kwamen in Kralingen. Stijn Meijer vond Nikolas Agrafiotis, die de bal tegen de touwen prikte. Na een botsing tussen Excelsior-doelman Stijn van Gassel en zijn eigen verdediger Nikita Vlasenko had Meijer de 0-2 op zijn schoen, maar hij tilde de bal net over. Direct na rust trok Excelsior de stand recht. Marouan Azarkan kwam in balbezit na defensief geklungel en schoot overtuigend raak. Een droge schuiver van Julian Baas bracht Excelsior na een uur spelen de 2-1 voorsprong. Nadat Azarkan nog de lat raakte, bepaalde Thijs Dallinga de eindstand op 3-1.

De Graafschap - FC Volendam 0-3

De Graafschap versloeg NAC Breda en FC Emmen al en kreeg met FC Volendam andermaal een promotiekandidaat op bezoek. De beste kansen waren in de eerste fase voor de thuisploeg, maar FC Volendam kwam kort voor rust op voorsprong. Robert Mühren bediende Gaetano Oristanio, die de bal voorbij Hidde Jurjus tikte. Nog voor rust verdubbelde Daryl van Mieghem tegen zijn oude club de marge. Al vroeg in de tweede helft leek de beslissing te vallen op De Vijverberg. Julian Lelieveld beging een overtreding op Martijn Kaars, waarop scheidsrechter Dennis Higler de bal op de stip legde. Mühren schoot raak vanaf elf meter. Het lukte De Graafschap in het restant van de tweede helft niet meer om de spanning nog enigszins terug te brengen in het duel.

TOP Oss - ADO Den Haag 3-3

Het duel in het Frans Heesenstadion was slechts zeven minuten oud toen er al twee doelpunten op het scorebord stonden. Thomas Verheydt opende op aangeven van Sem Steijn namens de bezoekers de score, waarna Rick Stuy van den Herik eveneens met een kopbal de stand al snel weer gelijk trok. Halverwege de eerste helft kwam ADO opnieuw op voorsprong, toen Samy Bourard van dichtbij binnentikte. Nog voor rust bracht Kaj Tejan met een raak schot vanaf de rand van het strafschopgebied TOP Oss weer naast ADO. Met een uur op de klok kwam TOP Oss voor het eerst op voorsprong door de tweede treffer van Stuy van den Herik. Invaller Dhoraso Moreo Klas bezorgde ADO vier minuten voor het einde met een rake knal nog een punt, door de 3-3 aan te tekenen. Ondanks dat de bezoekers nog grote kansen kregen, kreeg het spectaculaire duel geen doelpunten meer.

FC Emmen - MVV Maastricht 7-1

Het leek in de beginfase wachten op een doelpunt van FC Emmen, maar het was MVV dat na 22 minuten spelen op voorsprong kwam. Aanvoerder Sven Blummel krulde een vrije trap op zeer vrije wijze in de linkerbovenhoek achter doelman Michael Brouwer. Dat FC Emmen met 35 minuten op de klok via Jeredy Hilterman op gelijke hoogte kwam, was mede te danken aan matig keeperswerk van Tijmen Nijhuis. De doelman van MVV moest kort daarna opnieuw vissen na een schot van Rui Mendes.

WAT EEN GOAL van Toufiqui! ?? FC Emmen draait het helemaal om en gaat met 3-1 rusten. #EMMMVV pic.twitter.com/fh0Lx2X0zv — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2021

FC Emmen kwam voor rust ook nog op 3-1, na een absolute wereldgoal van Azzeddine Toufiqui. Hij stuurde de bal met de binnenkant van zijn linkervoet in de rechterkruising achter de kansloze Nijhuis. Alle aspiraties van MVV voor de tweede helft konden na vier minuten de prullenbak in, toen Mendes de 4-1 tegen de touwen kopte. Daarmee was het nog niet gedaan, want Mendes pikte na een fantastisch passje van Peter van Ooijen ook nog zijn derde doelpunt van de avond mee. In de slotfase liep FC Emmen nog uit naar een monsterscore. Hilterman tekende voor de 6-1, waarna invaller Ben Scholte het slotakkoord voor zijn rekening nam.

Telstar - Almere City FC 1-1

Bradly van Hoeven kreeg vroeg in de wedstrijd een dubbele kans namens Almere City, maar schoot eerst op doelman Ronald Koeman junior en daarna op de lat. Telstar zag in de eerste helft een kopdoelpunt afgekeurd worden omdat Almere-goalie Michael Woud werd gehinderd bij een hoekschop. Kort na rust pakte Almere City de leiding. Een voorzet van Bram van Vlerken werd bij de tweede paal ingekopt door Lance Duijvestijn, die geluk had dat Koeman opzichtig in de fout ging: 0-1. Twintig minuten voor tijd kwam Telstar terug, toen Rein Smit de rebound van dichtbij kon binnen tikken na een hard gekeerd schot van Rashaan Fernandes: 1-1.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 2-1

Carl Johansson kwam in de openingsfase twee keer dicht bij een doelpunt door vanaf links naar binnen te komen. Eerst zeilde zijn schot over, daarna stuitte hij op FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Een domper voor Den Bosch was dat Hornkamp, vorig seizoen de clubtopscorer met twintig goals, op slag van rust geblesseerd van het veld moest na een botsing met VVV-doelman Lukas Zima. Invaller Erik Sorga wist VVV nét niet op voorsprong te zetten na een voorzet van Yahcuroo Roemer, waarna Den Bosch aan de overzijde wel wist te scoren uit een snelle counter. Ricardo Kip gaf een doordachte steekpas naar Roy Kuijpers, die beheerst afrondde: 0-1. Yahcuroo Roemer bracht VVV in de slotfase terug, door vanaf links naar binnen te komen en de verre hoek te vinden: 1-1. VVV wist in blessuretijd zelfs nog te winnen dankzij Brian Koglin, die een vrije trap in de bovenhoek plaatste: 2-1.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 0-0

Hoewel beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd waren in de eerste helft, kwam het enige gevaar van Roda JC. Anthony Limbombe pakte de bal slim af in de opbouw van NAC en legde af op Dylan Vente. Een potentieel levensgrote kans, maar de bal kwam achter de spits van Roda. Na rust dook NAC voor het eerst gevaarlijk op. Eerst zag Odysseus Velanas een gevaarlijke poging afketsen, daarna raakte Jarchinio Antonia de bal net niet goed in de volley. Ook Ralf Seuntjens werd dreigend met een geplaatst schot, dat ternauwernood gekeerd werd door Rody de Boer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 6 4 1 1 8 13 2 Jong AZ 5 4 0 1 3 12 3 ADO Den Haag 6 3 1 2 2 10 4 TOP Oss 6 3 1 2 1 10 5 VVV-Venlo 6 3 1 2 1 10 6 De Graafschap 5 3 0 2 0 9 7 MVV Maastricht 6 3 0 3 -8 9 8 FC Volendam 5 2 2 1 6 8 9 Jong FC Utrecht 5 2 2 1 3 8 10 Almere City FC 6 2 2 2 2 8 11 FC Emmen 6 2 1 3 3 7 12 Roda JC Kerkrade 5 2 1 2 2 7 13 Jong PSV 5 2 1 2 1 7 14 FC Eindhoven 5 2 1 2 -1 7 15 NAC Breda 5 1 3 1 1 6 16 Helmond Sport 5 2 0 3 -2 6 17 FC Den Bosch 6 2 0 4 -5 6 18 FC Dordrecht 6 1 2 3 -5 5 19 Jong Ajax 5 1 0 4 -5 3 20 Telstar 6 0 3 3 -7 3