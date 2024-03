AZ boekt klinkende zege op emotionele middag in Volendam

AZ heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt op FC Volendam. De Noord-Hollandse derby, die nauwelijks tot ontbranding kwam, viel ten prooi door goals van Dani de Wit, Vangelis Pavlidis en twee van Yukinari Sugawara: 0-4.

Het duel in Volendam werd voorafgegaan met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Ramon Visser. De Volendammer, oud-speler, overleed op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Visser voetbalde in de jeugdopleiding van FC Volendam.

Het verlies van Visser kwam onder meer hard aan bij Robert Mühren, die goed bevriend was met hem en het niet droog hield tijdens de minuut stilte. In minuut 35 volgde tevens een mooi eerbetoon, toen alle spelers stopten met voetballen en er een minuut applaus volgde.

De wedstrijd

Al in de zevende minuut dacht AZ voor de openingstreffer aan te tekenen. Ruben van Bommel ging goed door in de vijandelijke zestien en schoof simpel binnen, maar had de bal in aanloop naar de goal met de hand beroerd.

Halverwege de eerste helft grepen de bezoekers alsnog de leiding. Een vrije trap van Sven Mijnans kon bij de tweede paal worden binnengekopt door De Wit: 0-1. Tien minuten later verdubbelde Sugawara de marge, toen zijn schot van richting veranderde en in de korte hoek binnenviel: 0-2.

De eerste kans van Volendam viel te noteren in minuut 50. De omhaal van Vivalo Semedo was wel acrobatisch, maar het ontbrak de huurling van Udinese aan kracht en richting. Het bleek het enige serieuze wapenfeit van de wedstrijd voor de thuisploeg.

AZ besloot in het laatste kwart van de wedstrijd nog even aan te zetten en bouwde de score daarmee verder uit. Nadat Pavlidis eerst nog een goal zag worden afgekeurd wegens buitenspel, was hij twee minuten later wel trefzeker: 0-3.

Het mooiste doelpunt van de middag moest toen nog volgen. Een kwartier voor tijd mocht Sugawara aanleggen voor een vrije trap op een meter of twintig. De Japanner krulde de bal heerlijk over de muur in de korte kruising: 0-4.

