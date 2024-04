Excelsior deelt FC Volendam keiharde tik uit; Vitesse lijkt definitief gezien

Excelsior heeft vrijdagavond een cruciale zege geboekt op FC Volendam: 4-0. De Rotterdamse laagvlieger was in eigen huis heer en meester tegen de Palingboeren, die de degradatiestreep steeds verder uit zicht zien raken. Lance Duijvestijn, Lazaros Lamprou (2x) en Troy Parrott waren verantwoordelijk voor de Kralingse doelpunten in het Van Donge & De Roo Stadion.

Bij Excelsior keerden een aantal belangrijke krachten terug in de basis. Onder meer clubtopscorer Parrott was weer beschikbaar voor trainer Marinus Dijkhuizen, die in tegenstelling tot vorige week tegen PEC Zwolle (2-1 nederlaag) ook weer een basisplaats in petto had voor Mimeirhel Benita, Redouan El Yaakoubi, Arthur Zagré en Derensili Sanches Fernandes. Sterspeler Couhaib Driouech komt vanwege zijn hamstringblessure hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volendam-trainers Regillio Simons en Michael Dingsdag zagen geen redenen om hun basiself te wijzigen na de belangrijke 3-2 thuiszege op RKC Waalwijk. Na twintig minuten kreeg het trainersduo op Woudestein echter te maken met een flinke domper. Robert M√ľhren kon niet verder vanwege een blessure, waardoor de gelouterde spits werd vervangen door Vivaldo Semedo.

Excelsior was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar Volendam-doelman Mio Backhaus vormde lange tijd een sta-in-de-weg. Toch wisten de Kralingers zich voor rust op rozen te schieten. Na een goede aanval belandde de bal via Zagré bij Duijvestijn, die vanaf de rand van het zestienmetergebied onhoudbaar raak schoot: 1-0. Nog voor de theepauze verdubbelde Excelsior de score.

In de 43ste minuut was het uitblinker Lazaros Lamprou die de bal na een hoekschop bij de tweede paal kon binnenwerken: 2-0. Volendam mocht nog van geluk spreken met die tussenstand, daar Backhaus bij rust al zeven reddingen had verricht.

Tien minuten na rust ging Excelsior vrolijk verder waar het gebleven was. Na een snelle omschakeling was het Parrott die zijn achtste treffer van het seizoen noteerde: 3-0. In de 67ste minuut maakte Lamprou er zelfs 4-0 van. Na een geweldige actie en voorzet van Kenzo Goudmijn was de Griek opnieuw het eindstation met een intikker. In de slotfase stond de paal een hattrick voor Lamprou nog in de weg.

Door de klinkende zege klimt Excelsior (25 punten) over RKC Waalwijk (24 punten) heen naar de vijftiende plek in de Eredivisie. Volendam (19 punten) staat als nummer zeventien nog twee punten boven Vitesse (17 punten), dat zaterdagavond nog in actie komt op bezoek bij PSV. Lijfsbehoud lijkt inmiddels een onmogelijke missie voor de Arnhemmers.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties