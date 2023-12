Kritiek uit spelersgroep Volendam op Team Jonk: ‘Ze hebben ons laten zakken’

Zaterdag, 2 december 2023 om 23:13 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:22

Het is bijzonder onrustig bij FC Volendam. Deze week werd het bestuur ontslagen, waarna ook ‘Team Jonk’ - bestaande uit Wim Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) – besloot te vertrekken. Na afloop van de Eredivisie-wedstrijd tussen Volendam en PEC Zwolle (0-5) reageerden Damon Mirani en Robert Mühren op de situatie.

"Afgelopen woensdag hebben we met de spelersgroep en team Jonk gezeten", aldus Mirani, aanvoerder van Volendam, bij ESPN. "Toen hebben ze aangegeven dat ze tot de laatste snik voor de club willen strijden. Dan lees ik vrijdag ineens dat statement, dat voelt niet goed. Het voelt alsof ze ons een beetje laten zakken."

In dat statement kondigt Team Jonk aan de club te gaan verlaten. Mirani: "Als je het ene zegt en het ander doet, dan rijmt dat niet in mijn ogen. Maar wat ik het ergste vind, is dat we de supporters die ons altijd steunen niet terugbetalen. Ik stond hier zelf vanaf mijn twaalfde op de tribune, dus het doet me echt pijn."

Ook ploeggenoot Mühren is bijzonder teleurgesteld over de gang van zaken bij zijn club. "Zo'n situatie is voor de club natuurlijk helemaal kut", is hij duidelijk. "Als je ziet hoe alles via de media gespeeld wordt, verdient dat niet de schoonheidsprijs. We weten als spelersgroep helemaal niks. We weten niet eens of we morgen nog een trainer hebben. En dan sukkelen wij nog een paar weken verder?”

Hoofdtrainer Matthias Kohler kondigde afgelopen week ook aan te vertrekken bij Volendam, waardoor het duel met PEC zijn laatste op de bank zou zijn. Althans, dat was de veronderstelling. Zelf zei hij voorafgaand aan het duel met PEC echter: “Ik heb gezegd op te stappen, maar niet wanneer.” Wanneer hij dan precies vertrekt, gaf hij niet prijs.

Jaap Veerman

Jaap Veerman, voorzitter van de Raad van Commisarissen van Volendam, stond na afloop van de wedstrijd ook ESPN te woord. “We gaan maandag kijken hoe verder, op technisch gebied.”

Volgens Veerman heeft Team Jonk het vertrek bij de club niet persoonlijk aan hem medegedeeld. “We hebben dat uit de media vernomen”, vertelt hij. “Daar zit natuurlijk onze hoofdtrainer bij. We gaan maandag kijken hoe verder, en we moeten ook even met Matthias (Kohler, red.) praten. Want hij hoort bij Team Jonk.”