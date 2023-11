NEC en Volendam spelen gelijk na krankzinnig slot met 3 goals in blessuretijd

Zondag, 5 november 2023 om 16:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:30

NEC en FC Volendam hebben zondagmiddag na een knotsgekke slotfase de punten in de Eredivisie gedeeld. De Nijmegenaren kwamen al vroeg in het duel met tien man te staan na een rode kaart voor Elayis Tavsan. Met een man meer dacht Volendam in extremis de zege veilig te stellen via Calvin Twigt. Koki Ogawa sleepte in de slotseconden echter alsnog een punt uit het vuur voor NEC: 3-3.

NEC schoot uit de startblokken in het eigen Goffertstadion na gepruts aan de zijde van Volendam. Doelman Mio Backhaus leverde zo in bij Tavsan, waarna Twigt wilde onderscheppen maar Ogawa daardoor oog-in-oog met Backhaus zette. De Japanner rondde koeltjes af en zette de Nijmegenaren zo op een 1-0 voorsprong.

Luttele minuten later liep Tavsan tegen zijn eerste gele kaart aan nadat hij doorliep op George Cox. Ogawa dacht halverwege de tweede helft de marge te verdubbelen. Hij moest echter toezien hoe de VAR buitenspel constateerde, waardoor Volendam met de schrik vrij kwam.

Een kwartier voor rust kwamen de bezoekers enigszins verrassend op gelijke hoogte. Mühren kopte in eerste instantie een voorzet tegen de lat, maar maakte in de rebound alsnog zijn vijfde van het seizoen: 1-1.

NEC kreeg vervolgens een nieuwe domper te verwerken toen Tavsan met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Ditmaal raakte hij Cox ongelukkig op het moment dat hij de bal wilde spelen. Arbiter Jochem Kamphuis was echter onverbiddelijk en stuurde de aanvaller met rood de catacomben in.

De ploeg van trainer Rogier Meijer kon zich na rust in ondertal enkel beperken tot verdedigen. Volendam was met een uur op de klok dicht bij de voorsprong via Milan de Haan, die vrij kon uithalen vanaf rand zestien na een afgeslagen corner. Met enig geluk wist Jasper Cillessen te pareren. De sluitpost tikte de bal op de lat en erna met zijn schouder uit het doel.

NEC kwam er na rust slechts nauwelijks uit. De keer dat het lukte, was het wel direct bijna raak. Ogawa kreeg een reuzenkans, maar zag zijn inzet van de doellijn gered worden door Benaissa Benamar. De zege voor Volendam leek er een klein kwartier voor tijd alsnog te komen. Waar De Haan Cillessen eerder al testte met een fraai schot met zijn wreef, had de doelman ditmaal geen antwoord op een prachtige uithaal van de middenvelder. Via de binnenkant van de paal viel de bal binnen: 1-2.

Volendam dacht de eerste uitzege in de Eredivisie sinds januari in de tas te hebben, tot Backhaus vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd een domme overtreding beging op invaller Sontje Hansen. Mattsson mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en faalde niet: 2-2.

De bezoekers leken er in blessuretijd alsnog met de overwinning vandoor te gaan nadat Twigt mocht aanleggen voor een vrije trap en vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig binnenschoot: 2-3. In extremis wisten de Nijmegenaren toch opnieuw de rug te rechten. Ogawa werd de gevierde man door een hoekschop van Lasse Schöne tegen de touwen te knikken: 3-3.

?? Wat. Een. Ontknoping! ?? ? 6' Koki Ogawa, 1-0 ? 34' Robert Mühren, 1-1 ?? 38' Elayis Tavsan ? 78' Milan de Haan, 1-2 ? 90+1' Magnus Mattsson, 2-2 ? 90+6' Calvin Twigt, 2-3 ? 90+8' Koki Ogawa, 3-3#necvol — ESPN NL (@ESPNnl) November 5, 2023