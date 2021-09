Van Hooijdonk velt hard oordeel na Noorwegen - Nederland: ‘Hij speelde slecht’

Woensdag, 1 september 2021 om 23:21 • Chris Meijer • Laatste update: 23:24

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over het optreden van Memphis Depay in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland (1-1). De analist stelt in de studio van de NOS dat de aanvaller van Barcelona slecht speelde. Depay kwam zelf tot de conclusie dat het Oranje in Oslo aan creativiteit ontbeerde, waardoor er te weinig kon worden afgedwongen.

“Hij speelde slecht”, zo begint Van Hooijdonk. “Ja, dat is niet de Depay die we de afgelopen wedstrijden bij Barcelona hebben kunnen zien. Hij was ongelukkig in zijn acties en heeft volgens mij één keer op goal geschoten, voor de rest was hij in de combinatie ongelukkig. Hij kan veel beter. Zelf heeft hij het over de creativiteit, maar hij is met Berghuis, Gakpo en Malen degene die vrij zijn om dat te doen.”

“Zij zijn afhankelijk van de achterste vier en het middenveld”, zo haakt de eveneens aanwezige Theo Janssen in. “Waar krijg je de bal? Hoe krijg je de bal? Op het juiste moment? Dat gaat allemaal zo langzaam, dat wanneer de voorste vier aan de bal zijn het zo druk is dat het heel erg moeilijk wordt om de juiste combinatie te zoeken. Ik vond het mooi dat Depay aangaf dat de ruimtes klein waren. Ze stonden zo dicht bij elkaar, waardoor er geen ruimte was om iemand te laten vertrekken.”

“Dat is wel een teleurstelling”, zegt Depay zelf voor de camera van de NOS over het resultaat tegen Noorwegen. “Maar als je realistisch kijkt: we hebben te weinig afgedwongen. We maakten de ruimte tussen de linies klein, maar misten ook creativiteit. Iets wat we wel hebben in het elftal. Maar we hadden te weinig lef, of het lukte gewoon niet: ik weet het niet. De spelers hebben we er wel voor, maar daar moet meer vandaan komen.”

“Dat geldt voor mij, maar ook voor de jongens op het middenveld. Alleen Frenkie de Jong probeerde tussen de linies te spelen, maar daar moeten er meer van zijn in het team”, gaat de aanvaller van Barcelona verder. “Je moet nooit opgeven en dat hebben we ook niet gedaan. Ik weet van mezelf ook dat ik uit het niets kan scoren. Maar het moet beter in de volgende wedstrijd, met meer creativiteit. We moeten aan de bak: dat weten we.”