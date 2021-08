Arsenal telt maximaal 23 miljoen euro neer voor 23-voudig international

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 15:27 • Chris Meijer

Arsenal gaat zich versterken met Takehiro Tomiyasu, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige centrumverdediger komt over van Bologna en kost the Gunners volgens de transfermarktexpert twintig miljoen euro, al kan die transfersom door bonussen nog met drie miljoen euro oplopen. Tomiyasu heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Arsenal en zal dinsdagmiddag medisch gekeurd worden, waarna de transfer officieel wereldkundig gemaakt kan worden.

Bologna telde in de zomer van 2019 zeven miljoen euro neer om Tomiyasu over te nemen van Sint Truiden. De Belgische club had hem op zijn beurt anderhalf jaar eerder voor 800.000 euro weggehaald bij het Japanse Avispa Fukuoka. De 23-voudig Japans international kwam in Italiaanse dienst tot 64 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 3 assists. Daarin heeft hij klaarblijkelijk indruk gemaakt op Arsenal, dat maximaal 23 miljoen euro betaalt voor zijn nog tot medio 2024 lopende contract.

Na Ben White (voor 58,5 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion), Martin Ödegaard (voor 35 miljoen euro overgenomen van Real Madrid), Aaron Ramsdale (voor 28 miljoen euro overgenomen van Sheffield United), Albert Sambi Lokonga (voor 17,5 miljoen euro overgenomen van Anderlecht) en Nuno Tavares (voor 8 miljoen euro overgenomen van Benfica) is Tomiyasu de zesde zomerse aanwinst van Arsenal.

Romano benadrukt dat Houssem Aouar daar niet bij gaat komen, ondanks berichten dat Arsenal in de markt zou zijn voor de middenvelder van Olympique Lyon. The Gunners zijn momenteel echter niet geïnteresseerd in Aouar en derhalve wordt er dus ook niet gesproken met Olympique Lyon. Hector Bellerín kan Arsenal op de slotdag van de transferwindow nog wel verlaten, daar Real Betis voor hem in de markt is.