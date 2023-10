Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier League

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 17:58 • Sam Vreeswijk

Arsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand. Door de zege klimt Arsenal naar de tweede plek in de Premier League, met twee punten minder dan koploper Tottenham Hotspur en drie meer dan nummer drie Manchester City. Sheffield staat met slechts één punt nog altijd laatste.

Arteta besloot zijn basiself op vijf plekken te wijzigen ten opzichte van het met 1-2 gewonnen Champions League-duel met Sevilla van afgelopen dinsdag. Gabriel Jesus ontbrak vanwege een hamstringblessure, terwijl Gabriel Magalhães, Tomiyasu, Martin Ødegaard en Jorginho allemaal op de bank begonnen. Daardoor mochten Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko, Emile Smith Rowe, Kai Havertz en Nketiah het allemaal vanaf de eerste minuut laten zien. Bij Sheffield begon Gustavo Hamer in de voorhoede.

Het duurde even voordat Arsenal een gaatje kon vinden in de hechte defensie van de hekkensluiter, maar na een klein half uur lag de bal er voor de eerste keer in. Declan Rice gaf een voorzet, waarna Nketiah met zijn prachtige aanname zijn directe tegenstander Auston Trusty kwijtraakte en kon scoren: 1-0.

Arsenal had daarmee wat het wilde, en verdubbelde vlak voor rust bijna de score. Eerst werd een poging van Gabriel Martinelli gekeerd door doelman Wesley Foderingham, even later gleed Smith Rowe uit toen hij in kansrijke positie wilde uithalen.

Vlak na rust viel de 2-0 alsnog, en opnieuw was Nketiah de gevierde man. Een hoekschop van Bukayo Saka werd weggebokst door Foderingham, maar de bal belandde voor de voeten van Nketiah. Die haalde van dichtbij hard uit, waarmee de zege al wel binnen leek voor Arsenal.

Na een klein uur werd het nog mooier voor Nketiah, toen hij voor zijn hattrick tekende. En de wijze waarop was prachtig. Hij ontving de bal van Smith Rowe, draaide weg bij zijn tegenstander en knalde de bal van een meter of twintig schitterend in de bovenhoek: 3-0.

In het restant van de wedstrijd was Arsenal nog enkele keren dichtbij de vierde treffer. Zo werd een poging van Ben White gekeerd door Foderingham en ging een schot van Tomiyasu naast. Vlak voor tijd viel de 4-0 alsnog: Oliver Norwood beging aan de rand van het strafschopgebied een overtreding op Vieira, waarna de Portugese invaller de toegekende strafschop zelf benutte. Daar bleef het echter niet bij, want diep in de blessuretijd schoot Tomiyasu na een hoekschop ook nog de 5-0 binnen.