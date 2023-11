Bayern wil toeslaan in de Premier League, maar hoort opnieuw ‘nee’ van Arsenal

Woensdag, 22 november 2023 om 17:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:10

Bayern München is nog steeds zéér geïnteresseerd in Takehiro Tomiyasu, zo meldt Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sports. Der Rekordmeister was afgelopen zomer concreet voor de 25-jarige back van Arsenal, maar kon toen op geen medewerking van the Gunners rekenen.

Die medewerking zal er ook in januari niet komen van Arsenal, zo klinkt het. De Londenaren zien Tomiyasu als een belangrijk lid van de selectie en hebben Bayern daarom laten weten dat hij niet te koop is.

De Duitsers willen de 36-voudig international van Japan graag overnemen omdat hij multi-inzetbaar is. Tomiyasu kan op zowel rechts- als linksback uit de voeten, terwijl hij ook in het centrum van de defensie kan spelen.

De rechtspoot speelt bij Arsenal dit seizoen doorgaans als linksback. Vorig seizoen vulde hij 22 keer de positie aan de andere kant van de verdediging in. Tomiyasu kwam in de zomer van 2021 voor ruim 19 miljoen euro over van Bologna en kwam sindsdien 69 keer in actie voor the Gunners.

Concurrent voor Mazraoui?

Thomas Tuchel heeft bij Bayern op zowel links- als rechtsback weinig smaken om uit te kiezen. De oefenmeester heeft achter Noussair Mazraoui en Alphonso Davies alleen de beschikking over de 31-jarige Bouna Sarr en de van Borussia Dortmund overgekomen Raphaël Guerreiro.

Laatstgenoemde kampte sinds zijn komst meermaals met blessures, waardoor hij al achttien wedstrijden miste van Bayern. Tot nu toe staat de teller daarom pas op drie duels van Guerreiro in het shirt van der Rekordmeister.

Bayern raakte daarnaast deze zomer Benjamin Pavard kwijt aan Internazionale. De Fransman speelde in de Allianz Arena de meeste wedstrijden als rechtsback, maar werd ook vaak in het hart van de defensie opgesteld. Met de eventuele komst van Tomiyasu zou Tuchel er op elke positie een optie bijkrijgen. Bayern houdt zijn situatie in de gaten om komende zomer wellicht wél toe te slaan.