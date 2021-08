Johan Derksen ziet ‘kutje’ van Oranje-selectie: ‘Ze moeten hem niet’

Maandag, 30 augustus 2021 om 21:44 • Laatste update: 23:32

Johan Derksen denkt dat Frank de Boer de spelers van het Nederlands elftal een plezier heeft gedaan door Jasper Cillessen niet mee te nemen naar het EK. De 32-jarige doelman van Valencia maakt momenteel geen deel uit van de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Derksen stelt in Veronica Inside dat hij eigenlijk Cillessen de beste Nederlandse keeper vindt.

“Ze moeten hem niet. Frank de Boer heeft de spelers een plezier gedaan door Cillessen weg te sturen. Iedereen blij. Ik vind Cillessen nog de beste. Als je een kutje in de groep hebt, keert de hele groep zich tegen zo’n jongen. Dat zie je in ieder groepsproces. Er is altijd één lul en dat is Cillessen”, geeft Derksen te kennen. Cillessen maakte aanvankelijk deel uit van de EK-selectie van Oranje, maar liep een coronabesmetting op. Daardoor besloot Frank de Boer hem uiteindelijk niet mee te nemen naar het EK, een besluit waar de doelman zelf absoluut niet mee kon leven.

“De ene keer was Jasper fit, dan weer niet. Daar kan je niet van op aan. En niet fitte spelers is in principe bij mij: niet selecteren. Tenzij ik niemand anders heb. Ik heb al gezegd dat Donyell Malen zo'n speler was. Met hem kan ik een ander concept spelen”, zei Louis van Gaal vorige week op de persconferentie in aanloop naar de komende interlandperiode over het ontbreken van Cillessen in zijn selectie. De bondscoach riep uiteindelijk Justin Bijlow, Joël Drommel en Tim Krul op.”

“Ik vind dat hij er iedere wedstrijd slecht uitziet”, zegt Derksen over Drommel, die eerder deze zomer FC Twente verruilde voor PSV. “Hij gaat bijna altijd met zijn voeten naar de bal. Eigenlijk maakt hij iedere wedstrijd een beslissende fout en dat kan op dit niveau niet, want je krijgt maar vier of vijf ballen in één wedstrijd. Bij FC Twente had hij het altijd druk, dus dan viel hij op met zijn reflexen. En hij kan goed meevoetballen, dat kun je aan zijn traptechniek zien. Maar hij is geen keeper voor de top. Technisch gezien is hij geen volleerde keeper.

Derksen is ook niet bepaald te spreken over Krul. “Ik heb weer naar Norwich City zitten kijken. Krul is echt een hele matige keeper, met dat lange lijf daar in Engeland. Hij is helemaal niet moedig en durft er niet uit te komen”, stelt de analist. “Van die drie is Justin Bijlow de beste keeper. Maar hij is een jongen met weinig ervaring en hij is iets te wild. Oranje kan zomaar zo’n druk geven dat hij als een gek eruit komt en op iemand knalt. Eigenlijk is hij niet de keeper voor het Nederlands elftal, maar we hebben niemand anders.”