Mike Verweij onthult behoorlijke transfersom voor Jurgen Ekkelenkamp

Donderdag, 26 augustus 2021 om 22:03 • Jeroen van Poppel

Ajax houdt drie miljoen euro over aan de verkoop van Jurgen Ekkelenkamp, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De 21-jarige aanvallende middenvelder vertrekt voor dat bedrag naar Hertha BSC, waar een driejarig contract klaarligt. Ajax heeft daarbovenop een doorverkoooppercentage bedongen.

Daarmee doet Ajax uitstekende zaken, daar Ekkelenkamp niet in de plannen van Erik ten Hag voorkomt en nog slechts één jaar vastlag. FC Twente maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat het Ekkelenkamp graag op huurbasis zou overnemen, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf de voorkeur aan een verkoop. In de slotdagen van de zomerse transferperiode is dus een akkoord bereikt met Hertha BSC.

Hertha BSC wil zich deze transferperiode versterken in aanvallend opzicht nadat Matheus Cunha voor dertig miljoen euro aan Atlético Madrid werd verkocht. “Dit is ook een kans voor ons”, aldus Friedrich. “Nu ligt niet alles op de schouders van Matheus. Hij heeft zichzelf veel druk opgelegd, maar nu worden de andere spelers gevraagd om te leveren. Je ziet het overal in de Bundesliga: tegenwoordig zijn het niet individuele spelers, maar is het een team dat wedstrijden wint. Daar willen wij ook naartoe.”

Ekkelenkamp komt uit de jeugdopleiding van Ajax, waarin hij te boek stond als groot talent. In het eerste elftal kwam de nummer tien echter nooit volledig tot wasdom. Hij wist zich de afgelopen jaren nooit op te werken tot een vaste waarde in het elftal van Ten Hag en blijft steken op veertig officiële wedstrijden, voornamelijk als invaller. Ekkelenkamp maakte zes goals en leverde vijf assists voor Ajax.