Antwerp kan na Vermeeren ook Ekkelenkamp verliezen aan topcompetitie

Jurgen Ekkelenkamp is concreet in beeld bij Torino, zo meldt Het Laatste Nieuws woensdag. Na eerdere berichtgeving vanuit Italië melden nu ook serieuze bronnen uit België dat nieuws. De 23-jarige Ekkelenkamp prijkt hoog op het lijstje bij de Serie A-club, die in de laatste week van de winterse transferperiode hoopt toe te slaan en zich al zou hebben gemeld op de Bosuil.

Het zijn bange dagen voor Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel. Toptalent Arthur Vermeeren vertrekt een dezer dagen naar Madrid om een meerjarig contract te ondertekenen bij Atlético. De achttienjarige middenvelder levert Antwerp een vaste transfersom van 22 miljoen euro op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarnaast moet Van Bommel nu vrezen voor het vertrek van nog twee middenvelders. Mandela Keita geniet belangstelling van diverse clubs uit Frankrijk en Engeland, terwijl Ekkelenkamp hoog op het lijstje prijkt bij Torino.

Het lijkt er zelfs op dat il Toro de interesse in Ekkelenkamp gaat doorzetten in de laatste week van januari. De in Zeist geboren rechtspoot ligt in Antwerpen nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt 5 miljoen euro waard.

Dat bedrag telde Antwerp anderhalf jaar geleden ook neer om Ekkelenkamp los te weken bij Hertha BSC, waardoor de kans groot is dat de daadwerkelijke vraagprijs van de Belgische topclub hoger zal liggen.

Ekkelenkamp is onder Van Bommel een vaste waarde bij Antwerp en speelde al 68 officiële wedstrijden in dienst van de club. Daarin was de Nederlandse jeugdinternational goed voor elf doelpunten en hetzelfde aantal assists.

Onlangs bracht Tuttosport al naar buiten dat Torino Ekkelenkamp volgt, maar een hereniging met vriend Perr Schuurs lijkt nu echt tot de mogelijkheden te behoren. In Turijn wordt Ekkelenkamp gezien als de ideale opvolger van Nemanja Radonjic, die lijkt te vertrekken bij de nummer tien van de Serie A.

Zie jij Ekkelenkamp slagen in de Serie A? Ja Nee Stem Zie jij Ekkelenkamp slagen in de Serie A? Ja 64% Nee 36% Totaal aantal stemmen: 72 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties