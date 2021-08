Ajacied ‘des duivels’ na wissel: ‘Die had ik laten staan’

Zondag, 22 augustus 2021 om 14:46 • Yanick Vos

Ryan Gravenberch werd zondagmiddag na 65 minuten gewisseld tijdens FC Twente – Ajax (1-1) en daar was hij zichtbaar niet blij mee, zo merkte Ronald de Boer na afloop op. Bij een 0-1 voorsprong werd de Oranje-international vervangen door Devyne Rensch, die op zijn beurt als linksback ging spelen, waardoor Daley Blind op het middenveld terecht kwam.

“Ik weet niet of het je is opgevallen, maar Gravenberch is niet blij”, zei De Boer na afloop van het duel voor de camera van ESPN. “Hij was des duivels dat hij werd gewisseld.” De Boer denkt dat andere spelers het meer verdienden om gewisseld te worden. “Blind vond ik heel matig spelen. Gravenberch is ook de man in vorm in mijn ogen. Die had ik laten staan. Ik begrijp zijn frustratie dat hij werd gewisseld, ik zag het ook niet aankomen.”

Gravenberch nam bij zijn wissel alle tijd om naar de kant te gaan. “Hij was dynamisch, wil naar voren spelen en zit in een goede flow. Het is een keuze van de trainer, maar op dat moment accepteerde hij het niet.” De Boer zag Ajax zondagmiddag slordig spelen in de Grolsch Veste. “Ajax heeft een passnauwkeurigheid van 75 procent. Je zou denken: dat is best wel hoog. Nou, dat is dramatisch. Normaal gesproken zitten ze op 85 of 86 procent, misschien wel hoger.”

“Voor Ajax was dit schrijnend vandaag, dat je zoveel onnodige ballen verspeeld. Dan noem ik Blind, Berghuis, Gravenberch… Zo waren er zoveel jongens die dom balverlies leden”, aldus De Boer, die met name Steven Berghuis een zwakke wedstrijd vond spelen. “Met zijn linkerbeen dat geroemd wordt, was hij heel onnauwkeurig. Het was al met al een heel matige wedstrijd van Ajax.” Ajax kwam na rust op voorsprong via Sébastien Haller, maar keert slechts met een punt huiswaarts door een late treffer van Robin Pröpper.