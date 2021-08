Van der Vaart was woedend op ‘mafketel’ van Ajax: ‘Nooit meer opstellen'

Maandag, 16 augustus 2021 om 08:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Rafael van der Vaart voorziet een prachtige strijd tussen onder meer Ajax en PSV om de landstitel. De oud-voetballer erkende zondag bij Studio Voetbal dat hij onder de indruk is van het spel van PSV en de mogelijkheden waarover Roger Schmidt beschikt. Van der Vaart wees erop dat het erop lijkt dat PSV zelfs een grotere selectie heeft dan Ajax, waar hij ‘een beetje snelheid’ mist in aanvallend opzicht. Ook was hij hard richting Nicolás Tagliafico na zijn rode kaart in de Johan Cruijff Schaal.

Van der Vaart is onder de indruk van het huidige PSV, dat hij live aan het werk zag toen het team van Schmidt eerder deze maand in het kader van de Champions League op bezoek ging bij FC Midtjylland in Denemarken. “Ik word als Ajacied... Laat ik het zo zeggen, ik word niet nerveus. Maar ik vind het echt een geweldig elftal”, benadrukte de oud-voetballer. “Ze hebben zoveel kwaliteit, ze zijn zo snel voorin, een Noni Madueke die ongelooflijk in vorm is. Het is gewoon een bepaald gevoel dat ik heb. Dat het klopt of zo.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV verscheen zaterdag tegen Heracles Almelo niet in de sterkste opstelling, maar liet zich niet verrassen op Erve Asito. “Ze hebben bijna een grotere selectie dan Ajax, dat klinkt misschien raar. Ze geven spelers rust, er komen andere spelers in… De spelers zijn rustig aan de bal. Vorig seizoen werden alle ballen verspeeld. Er is veel meer voetballend vermogen. Ze spelen elkaar vrij. Ik zit echt te genieten van dit PSV”, erkende Van der Vaart. “Het is gewoon spelen, bewegen, tik-tik.”

Van der Vaart zag PSV ook aan het werk tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van Schmidt nam al snel een 0-2 voorsprong en na de rode kaart voor Tagliafico liepen de Eindhovenaren uit naar een 0-4 zege. “Dat was misschien een ietwat vertekend beeld door die rode kaart, maar in de counter is PSV heel erg sterk. Zeker met Madueke in vorm denk ik dat het een fantastische competitie gaat worden.”

Theo Janssen is ook onder de indruk van de kwaliteiten in de selectie van PSV. “Ze hebben snelheid, ze hebben passende middenvelders, ze kunnen spelen met Davy Pröpper die gewoon op de bank zit, een Marco van Ginkel die ook nog eens diepgang heeft. Er is best veel variatie mogelijk.” Van der Vaart trok de vergelijking met Ajax. “Ik vind dat Ajax een beetje snelheid mist voorin. Een Antony of David Neres gaat nooit diep zonder bal.” Janssen: “Ajax is goed in het positiespel en vanuit daaruit kansen creëren. En PSV heeft een extra wapen met de counter.” Van der Vaart: “Dat klopt. Dat zag ik ook tijdens de Johan Cruijff Schaal en toen dacht ik: Zooo. Maar ook over Ajax hoor.”

“Ajax kwam met 0-1 achter en daarna hebben ze heel goed gespeeld. Toen dacht ik dat het ging gebeuren, totdat die mafketel... “, doelde Van der Vaart op de vroege rode kaart voor Tagliafico na een charge op André Ramalho. “Ik had bijna mijn televisie het raam uitgegooid. Dat is toch ongelooflijk. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Die zou ik nooit meer opstellen. Maar daarom ben ik assistent-trainer”, sloot de assistent-trainer van het Deense Esbjerg fB zijn betoog enigszins humorvol af.