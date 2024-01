Vitesse heeft beet op de transfermarkt en haalt aanwinst uit de Premier League

Vitesse heeft zich versterkt met Adrian Mazilu, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De achttienjarige rechtsbuiten van Brighton & Hove Albion maakt het seizoen af in Arnhem. De Engelse club betaalde begin deze maand 3 miljoen euro om Mazilu over te nemen van FCV Farul.

Mazilu is blij met zijn huurtransfer naar Vitesse. “Dit is een ontzettend mooie kans voor mij. Vitesse is een prachtige club. Natuurlijk hoop ik de komende maanden belangrijk te kunnen gaan zijn voor het team. Ik heb er in ieder geval veel zin in en ga er vol energie voor.”

Ook technisch directeur Bejamin Schmedes is in zijn nopjes met Mazilu’s komst. “De vleugelpositie was een absoluut aandachtspunt. Helemaal met de langdurige blessure van Miliano Jonathans in het achterhoofd. Adrian is een talent en heeft ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring opgedaan. We zijn erg blij dat hij de tweede seizoenshelft bij Vitesse aan gaat sluiten en heten hem van harte welkom.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Schmedes hoopt voor 1 februari op meer versterkingen. “Daarnaast is het natuurlijk ontzettend fijn om te zien dat spelers als Davy Pröpper, Thomas Buitink en Mica Pinto steeds meer inzetbaar zijn. We hebben de komende maanden echt alles nodig.” Met Mazilu krijgt trainer Edward Sturing een linksbenige rechtsbuiten tot zijn beschikking.

Mazilu kwam in zijn carrière tot dusver enkel uit voor Farul. In 46 officiële wedstrijden voor de Roemeense club was hij goed voor 9 doelpunten en 4 assists. Met Fazul werd Mazilu vorig seizoen voor de tweede keer in de Roemeense voetbalgeschiedenis kampioen.

Dit seizoen speelde Mazilu 25 officiële wedstrijden voor Fazul, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists. Met zijn jeugdliefde slaagde hij er niet in zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League.

Met Vitesse, waar hij door Brighton wordt gestald, gaat Mazilu vechten tegen degradatie. Afgelopen zondag verloor de hekkensluiter van de Eredivisie in de slotfase van Feyenoord (1-2). Vrijdagavond wacht om 20:00 uur een belangrijk uitduel met PEC Zwolle.

Is Adrian Mazilu een aanwinst voor Vitesse? Ja Nee Stem Is Adrian Mazilu een aanwinst voor Vitesse? Ja 59% Nee 41% Totaal aantal stemmen: 98 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties