Driessen kraakt komst Henderson en noemt twee ‘geschiktere’ opties voor Ajax

Valentijn Driessen vindt dat Ajax een slechte keuze heeft gemaakt in het aantrekken van Jordan Henderson. Dat laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in de voetbalpodcast Kick-off. Donderdag werd bekend dat Henderson definitief de overstap van Al-Ettifaq naar Ajax maakt, maar volgens Driessen lopen in de Eredivisie geschiktere spelers rond.

“Ik vind Davy Pröpper op dit moment een logischere aanwinst voor Ajax dan Henderson”, steekt Driessen van wal. “En ook die jongen van Go Ahead Eagles, Willum Willumsson. Ik zit er echt bovenop, maar ik zal het dan wel niet goed gezien hebben. Hij speelde vorig weekend tegen Ajax echt een geweldige wedstrijd”, vervolgt Driessen.

Driessen ziet in Willumsson een aantal cruciale kwaliteiten die Ajax mist op het middenveld. “Hij heeft creativiteit, loopvermogen, scorend vermogen en hij geeft veel assists. Het is dan weliswaar bij Go Ahead, maar hij drukt wel zijn stempel. Het is mede aan hem te danken dat ze zo hoog op de ranglijst staan.”

Mike Verweij valt zijn collega bij. “Willumsson is een aanwinst voor elke topclub in Nederland.” Driessen is het daar vervolgens niet helemaal mee eens. “Het is geen Joey Veerman natuurlijk, maar Ajax staat vijfde, dat is slechts twee plaatsen hoger dan waar hij nu speelt. Daar kan hij prima mee.”

Driessen onthult daarna een interessant detail over het vertrek van Henderson bij Liverpool. “Hij heeft in het voorjaar van 2023 een gesprek met Klopp gehad en die vertelde hem dat hij niet meer in zijn plannen voor zou komen. Toen heeft Henderson de conclusie getrokken dat er voor hem geen toekomst meer was bij Liverpool.”

“Dat is natuurlijk niet voor niets gebeurd. Klopp zag ook dat hij het niveau van Liverpool niet meer aankon. Dat moet dan de redder van Ajax worden, maar dat wordt hij niet. Die jongen is gewoon op zijn retour. Hij is niet voor niets naar Saudi-Arabië gegaan”, oordeelt Driessen.

“Ook zal hij niet komen om anderen echt beter te maken, zoals Dusan Tadic en Daley Blind dat deden. De beste man is 33, die kan het al niet meer belopen. Clubs als FC Barcelona en Juventus hebben niet voor niets ‘nee’ gezegd. Dan vind ik dat geen goede keuze van Ajax.”

“Hij heeft altijd met geweldige spelers om hem heen gespeeld die wel renderen als hij speelt, maar zo’n Kenneth Taylor gaat niet beter spelen door Henderson. Taylor heeft het afgelopen half jaar gewoon niets laten zien, terwijl ze bij Ajax hadden verwacht dat hij misschien die leidersrol zou pakken”, besluit Driessen.

