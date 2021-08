Schmidt wijzigt basiself mogelijk op twee plekken tegen gehavend FC Midtjylland

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 10:53 • Chris Meijer • Laatste update: 11:12

FC Midtjylland vormt voor PSV de tweede horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. De nummer twee van het afgelopen Superligaen-seizoen komt dinsdagavond eerst naar het Philips Stadion, waarna een week later in Herning de return op het programma staat. PSV-trainer Roger Schmidt moet een oplossing vinden voor de afwezigheid van de geschorste Olivier Boscagli, maar zijn collega Bo Henriksen kampt met een stuk grotere personele problemen.

PSV overleefde het tweeluik met Galatasaray in de tweede voorronde soeverein: 5-1 zege in Eindhoven, 1-2 overwinning in Istanbul. In de return kreeg Boscagli echter een tweede gele kaart, waardoor hij voortijdig het veld moest verlaten en geschorst is voor de heenwedstrijd tegen FC Midtjylland. “Daarvoor hebben we geschikte alternatieven, met Nick Viergever en Armando Obispo. Ze verdienen het allebei om te spelen”, zei Schmidt maandag op de persconferentie in aanloop naar het treffen met FC Midtjylland.

Het Eindhovens Dagblad schuift Nick Viergever naar voren als de meest logische vervanger voor Boscagli. De 32-jarige centrumverdediger kan in dat geval een record pakken, want hij streeft Willy van de Kerkhof en Danny Blind dan voorbij als speler met de meeste Europese wedstrijden voor Nederlandse clubs. Viergever werd vorige week in Istanbul een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen gebracht nadat Boscagli van het veld was gestuurd. Het Eindhovens Dagblad suggereert nog een mogelijke wisseling in de basiself van PSV.

Phillipp Mwene kreeg in het tweeluik met Galatasaray de voorkeur als rechtsback, maar Jordan Teze traint inmiddels weer volop mee met de A-selectie en krijgt volgens de krant spoedig een kans. Overigens is Ryan Thomas niet van de partij als er dinsdagavond om 20.00 uur wordt afgetrapt in Eindhoven. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland kampt met een lichte blessure, zo liet Schmidt op de persconferentie weten. Schmidt hoopt weer over Thomas te kunnen beschikken tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, die komende zaterdag op het programma staat. Daar zal Denzel Dumfries overigens normaliter ook niet bij zijn. Hij traint na overleg met Schmidt en technisch manager John de Jong individueel op De Herdgang, omdat hij de huidige hiërarchie en groepsdynamiek niet verstoren.

Mogelijke opstelling van PSV volgens het Eindhovens Dagblad: Drommel; Teze, Ramalho, Viergever, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Personele problemen bij FC Midtjylland

FC Midtjylland - dat vorig seizoen als nummer twee achter kampioen Bröndby IF eindigde in Denemarken - rekende in de tweede voorronde af met Celtic. Na een 1-1 gelijkspel in Glasgow, stond er in Denemarken na negentig minuten dezelfde stand op het scorebord. Uiteindelijk slaagde FC Midtjylland erin om in de verlenging de winnende treffer te produceren, waardoor het duel met 2-1 gewonnen werd. Trainer Henriksen moet in Eindhoven echter een drietal spelers missen, want Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto werden positief getest op het coronavirus.

Ook Jens Cajuste is niet van de partij, al stond dat van tevoren al min of meer vast. De middenvelder annex Zweeds international heeft de ruimte gekregen om een transfer te maken en Aftonbladet meldt dinsdag dat FC Midtjylland een bod van Brentford geaccepteerd heeft. Het bedrag dat de Premier League-promovendus wil betalen is onbekend, maar Stade Rennes ving recent voor de derde keer bot in Denemarken met een aanbieding van twaalf miljoen euro.

Televisie

Het duel tussen PSV en FC Midtjylland is dinsdagavond live te volgen op RTL7. De voorbeschouwing begint om 19.25 uur, de aftrap volgt om 20.00 uur. Sergey Karasev zal het duel dan in gang brengen. De Russische arbiter had vorig seizoen de wedstrijd tussen Ajax en FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League onder zijn hoede, terwijl hij op het EK ook de verloren achtste finale van Oranje tegen Tsjechië floot. De winnaar van het tweeluik tussen PSV en FC Midtjylland neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen Spartak Moskou of Benfica. De verliezer is reeds zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League.