Selectie eist ontslag Peter Hyballa: ‘Hij knabbelde aan borst van speler’

Donderdag, 29 juli 2021

De positie van Peter Hyballa bij Esbjerg lijkt onhoudbaar. De Duitse trainer, die sinds het begin van de voorbereiding aan de slag is bij de Deense club, krijgt in een open brief van 21 van zijn spelers een motie van wantrouwen. De spelers van Esbjerg beschrijven voorbeelden van bedreigingen met ontslag, seksistische en vernederende opmerkingen en eisen dat het bestuur ingrijpt.

De spelersgroep klaagt al langer bij de directie van Esbjerg over Hyballa, maar dat heeft in de ogen van de spelers niet geleid tot verbetering. Daarop heeft de selectie besloten een open brief te sturen aan Esktra Bladet, in de hoop dat het management alsnog ingrijpt. De 21 spelers bevestigen in de keiharde brief alle beschuldigingen die al in de media verschenen. Hyballa, die voorheen NEC en NAC Breda trainde, ontkende de aantijgingen eerder al.

De spelers openen de brief door 'hun sterke wantrouwen uit te spreken jegens coach Peter Hyballa en zijn staf.' "Naar onze mening heeft Peter Hyballa niet de nodige professionele of menselijke kwaliteiten om de ploeg te leiden. Peter Hyballa negeert blessures en verzet zich ook openlijk tegen de nieuw aangeworven fysiotherapeut van de club, die na een paar dagen training en herhaald neerbuigend gedrag jegens hem in huilen uitbarstte."

In de brief staan tal van voorbeelden van het gedrag van Hyballa tegen zijn spelers. "We hebben dagelijks te maken met ontslagbedreigingen, spottende, seksistische en vernederende opmerkingen en wat naar onze mening kan worden geïnterpreteerd als structureel pesten, dat veel verder gaat dan de toch al brede grenzen die in de voetbalwereld bestaan. Een speler wordt herhaaldelijk onderworpen aan zogenaamde bodyshaming. De speler is herhaaldelijk dik genoemd en de coach heeft tijdens de training meermaals zowel de zijkant van de buik van de speler als de borstkas vastgepakt om zijn ontevredenheid over het lichaam van de speler te benadrukken. In een andere situatie trok de trainer het shirt van de speler omhoog en knabbelde aan zijn borst."

"Een speler is herhaaldelijk 'dom' en 'dom paard' genoemd. Niets van dit alles wordt gezegd met een knipoog. Het is allemaal met een zeer spottende en neerbuigende toon. Tijdens een oefenwedstrijd is de coach opnieuw zeer ontevreden. De coach begint te praten over de individuele spelers, en zegt direct tegen een bepaalde speler 'je bent een grap' en 'ik kan gewoon de eigenaren bellen en dan is het bye bye'. Na een andere oefenwedstrijd slaat Peter Hyballa een speler die voorbijloopt met de platte hand redelijk hard op de rug. Als de speler hem opnieuw passeert, volgt een harde klap op zijn borst, opnieuw met een platte hand. Meerdere teamgenoten hebben de rode vlek gezien die daarna op de borst achterbleef."

De spelers klaagden al eerder bij de directie, maar zonder succes. "Geen van onze eerdere pogingen om naar het management te schreeuwen heeft de nodige veranderingen teweeggebracht, of gezorgd voor een veilige en goede werkomgeving. We hebben het gevoel dat er helemaal geen gevolg wordt gegeven aan onze mening, en we zijn echt heel, heel moe om te horen dat er maar weinig spelers zijn die problemen ervaren of dat we ons moeten aanpassen aan een andere trainingsstijl. Onze ontevredenheid heeft daar NIETS mee te maken. We hebben dan ook geen andere uitweg gezien dan deze brief op 29 juli 2021 naar de media te sturen." De directie van Esbjerg heeft nog niet gereageerd.