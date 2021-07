Hyballa geschokt: ‘Ik kon mijn moeder niet uitleggen wat er was gebeurd’

Woensdag, 21 juli 2021 om 12:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:23

Peter Hyballa begrijpt niets van de ophef die is ontstaan over zijn manier van trainen bij het Deense Esbjerg. De voormalig trainer van NEC en NAC Breda werd ruim een maand geleden aangesteld door de clubleiding, maar ligt nu al overhoop met de spelersgroep. De werkwijze van werken van Hyballa zou niet aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de spelers, zo schreef Ekstra Bladet. De aantijgingen tegen de Duitse oefenmeester gingen ver. Zo ver, dat Hyballa zegt geschokt te zijn. Voorzitter Michael Kjalt heeft aangegeven dat Hyballa aanblijft, maar dat zijn aanpak zal worden bijgesteld.

Volgens Ekstra Bladet zou het niet alleen gaan om het te hard of te vaak trainen. "Het fotograferen van uitgeklede spelers, afranselingen tegen spelers, schaamte voor teamgenoten, verbale marteling en een trainingsprogramma zo hard, dat de ene na de andere blessure volgt", schreef de Deense krant onlangs. "Het volgende grote drama in het Deense voetbal begint, nog voordat het seizoen is begonnen. De komst van Peter Hyballa heeft geleid tot een enorme culturele botsing met de spelersgroep."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vier spelers zijn inmiddels uit de selectie gezet: Jakob Ankersen, Yuri Yakovenko, Zean Dalügge en Kevin Conboy. De aantijgingen aan het adres van Hyballa komen totaal onverwachts voor de hoofdrolspeler, zo laat hij weten. "Ik heb vanaf het begin geprobeerd een andere trainingsstijl te introduceren", vertelt hij in een uitgebreid interview tegen bovengenoemde krant. "Een hoge intensiteit, veel sprints en aandacht voor de techniek. Ik ben een emotionele trainer. Ik eis veel van mijn spelers. Het lijkt komisch om het nu te zeggen, maar ik denk dat de spelers van deze stijl houden."

"Wie denk jij wel niet dat je bent? Ga maar twintig keer opdrukken", schreeuwde Hyballa onder meer over het trainingsveld. Ook zou hij kwetsende woorden hebben gesproken tegen een in zijn ogen te zware speler. "Jij hebt grotere borsten dan je vrouw!" De incidenten zijn bekend bij de spelersvakbond, die weinig begrip kan opbrengen voor de situatie. "Het kwam voor mij als een verrassing", gaat Hyballa verder. "In mijn wereld is het zo, als een speler een probleem met mij heeft of een andere houding heeft dan de mijne, dan komen ze naar mij of iemand anders van de technische staf om het gesprek aan te gaan."

‘Het is taal die niet hoort en daar zal ik met Hyballa over praten’

Twee weken geleden kwamen de eerste beschuldigingen aan het adres van Peter Hyballa aan het licht. Lees artikel

"Maar er kwamen geen spelers naar mij toe. En toch had ik een gesprek met de spelersvakbond over dingen die ik had gedaan. Ze denken dat ik spelers heb gestraft. Maar ik heb geen enkele speler gestraft. Ik ben een harde coach en die stijl is bespreekbaar. Want wat is een stoere coach? Ik was totaal onvoorbereid. Niemand heeft me iets verteld. De spelersvakbond had mij voor de vergadering kunnen uitnodigen. Ze zeiden alleen dat ik schuldig was. En toen kwamen alle artikelen. Toen kwamen de Duitse media. Uiteindelijk belde mijn moeder en ik kon niet uitleggen wat er was gebeurd. Voor mij is er niets ernstigs gebeurd."

Hyballa ontkent dat hij spelers heeft geslagen. "Wat is een klap? Ik heb spelers op de schouder geklopt, is dat een klap?", vraagt hij zich hardop af. "Nee, ik heb nog nooit een speler geslagen. Ik heb mijn spelers gemotiveerd. Er zijn veel trainers die dat doen. Ik beschrijf het niet als een klap. Maar ik geef mijn spelers ook geen schouderklopjes meer. Dus bedankt daarvoor, Ekstra Bladet, anders komt er vast nog een artikel over. Ik ben niet dom. Als ik me moet aanpassen aan de Deense cultuur, doe ik dat. Als een schouderklopje een straf is in de Deense cultuur, dan stop ik ermee, ook al is het in Duitsland geen straf. Niemand heeft me de regels verteld. De media ook niet."