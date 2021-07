Vertrokken speler veegt de vloer aan met ‘krankzinnige’ Peter Hyballa

Dinsdag, 27 juli 2021 om 12:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:29

Kasper Pedersen liet maandag zijn contract bij het Deense Esbjerg ontbinden. Korte tijd later veegt de vertrokken verdediger in een interview met Ekstra Bladet de vloer aan met Peter Hyballa. In de optiek van Pedersen heeft de voormalig trainer van NEC en NAC Breda gezorgd voor een verschrikkelijke sfeer binnen de club. Sinds zijn entree in mei bij Esbjerg is het nodige te doen over de manier van werken van Hyballa in Denemarken.

In het persbericht van Esbjerg staat dat beide partijen tot deze oplossing zijn gekomen omdat de concurrentie in de achterhoede enorm groot is. Volgens de speler in kwestie liggen de zaken echter heel anders. "Ik heb bij de club het verzoek neergelegd om te mogen vertrekken en dat heeft alles te maken met wat er is gebeurd in de afgelopen vijf weken. Het gaat om de periode sinds de komst van Hyballa naar de club", zo verduidelijkt Pedersen. "Waar moet ik beginnen? Er zijn zoveel dingen gebeurd die ronduit krankzinnig waren." De rechtsback benadrukt wel dat er wat hem betreft niets aan te merken is op de trainingen van Hyballa.

"Over de trainingen en de intensiteit daarvan heb ik geen enkele klacht gehoord", vervolgt Pedersen zijn terugblik. "De ontevredenheid heeft daar helemaal niets mee te maken. Het niveau van de trainingen was uitstekend. Maar daarbuiten ben ik getuige geweest van zoveel zaken die ik niet kan begrijpen." Volgens de Amerikaanse eigenaren zijn slechts een aantal spelers ontevreden over de werkwijze van Hyballa, maar daar klopt volgens Pedersen niets van. "Ik kan je verzekeren dat eigenlijk de gehele selectie ontevreden is over Hyballa en zijn manier van werken."

Hyballa zou spelers van Esbjerg afranselen en verbaal martelen, al heeft Pedersen geen persoonlijke verhalen over botsingen met de oefenmeester. "Ik heb persoonlijk geen issues met hem gehad, maar vanaf dag een heeft hij wel voor een verschrikkelijk sfeertje gezorgd binnen de club. Daarom heb ik ook gekozen voor een voortijdig vertrek. Mensen die mij kennen hadden nooit verwacht dat ik ooit met een journalist zou praten over interne zaken van een club. Maar ik voel de behoefte om mij uit te spreken en ik ben ook de enige die dat vrijuit kan doen. Daarnaast heb ik een enorme band met mijn voormalig ploeggenoten, waardoor ik heel graag namens hen naar buiten kom met dit verhaal", aldus de geschrokken Pedersen, die een voorbeeld geeft van de verstoorde relatie tussen Hyballa en de spelers van Esbjerg.

"Op weg naar de uitwedstrijd tegen Vejle mochten we de spelersbus niet verlaten voordat duidelijk was geworden wie had geklaagd in de media. Hij zei dat het bestuur voor honderd procent achter hem stond en dat hij spelers bij problemen zonder twijfel buiten de club zou kunnen gooien. Toen ging Hyballa bij elke speler langs om te horen wat er precies was gezegd in de media. Er viel een doodse stilte en de sfeer was gelijk ongelooflijk slecht. Wat kon er ook gezegd worden met die houding van hem? Ik kan heel goed begrijpen dat mensen bang voor hem zijn." De leiding van Esjberg wil overigens niet inhoudelijk reageren op de harde woorden van Pedersen, zo benadrukt Ekstra Bladet.